Marko Đedović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića koji je progovorio o svim najaktuelnijim temama u Beloj kući, a potom i dao svoj sud.

- Marko šta je ono što je udarno u Beloj kući? - upitao je Darko.

- Odnos Matora, Munja i Stefani. Onolika pomama za onim petkom kada je Stefani uvredila Matoru, ali ih nisam čuo da su tako reagovali kada je Matora vređala mrtvo dete od 25 godina. Sinoć su dokazali da su običan klan (donji dom) i svi su poslali Bebicu. Klasičan pokušaj pranja Matore, ne sećam se da je bilo ovolikih osuda za Matoru, kao što je za Stefani. Mržnja koju oni odozdo seju prema svima nama, a to je kada neko realno ustane da iskomentariše. Mi nismo nikakav klan gore, mi smo samo jaki pojedinci, a oni nas udruženo napadaju - rekao je Đedović.

- Kako gledaš na rastanak Matore i Dragone? - upitao je Darko.

- Mislim da se uplašila porodice, ali sve je mogla ovo da zna i da očekuje - rekao je Đedović.

- Kako komentarišeš raskid Luke i Aneli? - upitao je Darko.

- Kada je Luka provukao nju u petak da bi uzdigao sebe, ona to nije ni provalila dok ti nisi rekao. Ja prema Aneli nemam mržnju, ali od utorka i ponašanja na žurki kada se kockala i Luke koji je ležao u hotelu smoren mislim da je njemu više stalo. Kada sam čuo šta mu je uradila u hotelu, iskreno izuzev situacija u kojima se sprda, mislim da se zagrejao dok ona nije toliko - rekao je Đedović.

- Šta je glavni razlog netrpeljivosti Anđele i Karića? - upitao je Darko.

- Ne znam šta je, ali Stefan jeste promenio svoje ponašanje od dolaska Matore, pa čak više ni ne jede sa mnom i Milenom već sa Matorom. Kada se setimo on je govorio za Keti da ne može da sedi sa ljudima i jede o kojima nema lepo mišljenje. Kada je bila tema Terze i Sofije, samo su Karić i Uroš ustali i osudili. Sada je on u ulozi Lepog Miće koji je osudio, ali pronalazi opravdanja. Kada je Stefan krenuo da traži rupe kod izlaganja u Stefani, tu je došlo do razdora sa Anđelom. Moja svađa sa Aneli je definitivno podelila kuću, a dosta uticaja na Stefana ima ponašanje ljudi prema Lepom Mići. Onda takođe je Stefan tapšao kada je cela kuća ismevala Anđelu za klip, mislim da je to jedan od glavnih razloga zbog čega je Anđela osetila gorak ukus u ustima - rekao je Đedović.

- Da li si ispratio kakav je haos nastao sa Sanjom i Markom? - upitao je Darko.

- Rekao sam joj u petak da je rekla strašnu stvar i da mu je udarila na traumu iz detinjstva. Rekao sam Sanji da je dala nož u ruke ljudima da mu zabiju nož u srce isključivo zbog stvari koje je ona izrekla. Čuo sam da su imali svađu i da mu je ona rekla mnogo ružne stvari. Mnogo ružme reči izgovara Sanja osobi koju voli - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić