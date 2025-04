Neočekivano!

Aleksandra Nikolić bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića koja je progovorila o ''Nominacijama'' koje su se desile u petak, ali i o svom odnosu sa Ivanom Marinkovićem.

- Šta ti je najteže palo na nominacijama? - upitao je Darko.

- Već sam se spakovala za izolaciju, valjda jer sam se navikla da me gaze. Ovog puta sam se iznenadila, moram to da priznam. Dotakle su me Milenine reči jer smo imale žestoku svađu i raspravu. Mića me sastavio sa zemljom i rekao je dve rečenice koje su me baš pogodile, a to je: ''Život te slomio'' - rekla je Aleks.

- Da li Milovan nastavio sa gaženjem? - upitao je Darko.

- On se povukao, pa sam i ja, ali sinoć sam morala da demantujem stvari koje nisu istina. Baš tada je on meni kao zapretio da ćutim da on ne bi pričao. On i dalje ima tu neku mržnju prema meni ili bes, a mislila sam da je to splasnulo. Danas sam razmišljala o njemu i shvatila sam da me on i doveo u ovu situaciju. Četiri godine mi je obećavao da će mi rešiti stambeno pitanje, ali vreme je odmaklo i rekla sam: ''Ne mogu više''. On nije besan toliko što sam ja otišla, nego je on besan što je raskrinkan i što je njegova žena to saznala. Pokrivao je godinama prevare i laži, zbog toga je on besan - rekla je Aleks.

- Kakva je situacija sa Ivanom? - upitao je Darko.

- Mi ne komuniciramo, ali jako je podao. Voli da ga podvuče, ali njega čovek ne može da povredi. Njemu je glavno da nekoga podje*ava i da nekom zavuče - rekla je Aleks.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić