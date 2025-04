Nije mu dobro!

Marko Stefanović bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića koji je progovorio o svim problemima sa Sanjom Grujić, ali i o svom detinjstvu za koje tvrdi da nije bilo nimalo dobro.

- Marko šta se dešava sa tobom i Sanjom? - upitao je Darko.

- Pa u našem odnosu se generalno ništa nije promenilo - rekao je Marko.

- Rekla ti je prvo da si niskobudžetna džukela, a potom ti je rekla da se vratiš kući. Kako si se osećao? - upitao je Darko.

- Pa iskreno jako ružno i to me malo povredilo. Ja sam otišao od kuće i počeo sa Sanjom da gradim od nule. Uvek sam imao njenu podršku da idem kod mame i sve to, ali povredilo me oglašavanje mog brata jer ja nikad nisam ništa slagao - rekao je Marko.

- Zar ne bi trebalo Sanja da te smiri u tim situacijama i bude uz tebe, a ona ti je okrenula leđa? - upitao je Darko.

- Ona upravo govori da je problem u mojoj porodici, a itekako zna da ona nije problem. Sanja je isto zbunjena i nesnađena, ona nije znala da moj otac ima takvo mišljenje o njoj i o tome se radi. On je bio tu za nas, ali je očigledno je radio to zbog nekog svog cilja. Ja razumem Sanju, ali ona mora da razume da je živela sa mnom pre svega i da zna sve. Ona traži od mene da demantujem nešto što ja nikada nisam ni rekao da je tako. Ona nije problem u odnosu sa mojim ocem i to je tako - rekao je Marko.

- Kako gledaš na to što ona sada uzima u obzir tvoju vernost i tvoju ljubav? - upitao je Darko.

- Ne znam i nije mi jasno. Bio sam sluđen zbog izjave koju sam saznao za brata i mogu samo da ti kažem da želim da mi bude podrška i da bude uz mene jer sam ja od ''Zadruge 6'' uvek bio uz nju. Ona je meni na prvom mesto i ona zato treba da uživa sa mnom. Ja ne znam kada sam ja opljuvao svoju porodicu, on je meni preko svoje izjave poželeo zatvor i ne znam zbog čega je to tako. Mene su pogodile neke stvari i on bukvalno kao da je rekao da će se odreći mene. Nikad mu nisam tražio nešto i da mi se ovako uradi iza leđa, to mi je stvarno bezveze. Meni ne treba nikakva podrška, ali nemoj me onda pljuvati - rekao je Marko.

- Sanja te nekad kroz vaše priče i podseća na traume koje si proživeo? - upitao je Darko.

- Ona je neko ko mene i moju porodicu poštuje. Ona sve to što kaže u nekom besu i afektu - rekao je Marko.

- Je l' se ti osećaš kao da pripadaš u Mitrovici? - upitao je Darko.

- Mislim da mi Sanjini ne bi nikada to prebacivali što sam bio kod njih, ali baš zato smo mi bili tu samo mesec dana i otišli u stan da živimo sada. Mene je Sanjina majka previše poštovala i nikad mi nije ništa falilo - rekao je Marko.

- Odakle tvom bratu priča da te Sanjina majka nazvala kopiletom i da si je ti pogodio ključevima po sred čela? - upitao je Darko.

- Ja to oštro demantujem, šokiran sam. Ne znam zašto moj brat iznosi te gluposti i šta se dešava. Ja sam sa Sanjom u svom stanu, mi ćemo zajedno da gradimo svoju porodicu i da gradimo budućnost - rekao je Marko.

- Ispada kao da se Sanja loše nosi sa ovim pritiskom - rekao je Darko.

- Ja sam čuo da mnogo ukućana priča da je Sanja ta koja je mene odvojila od porodice i nju to pogađa. Nju pogađa što je njen brat udario na njenu majku, ali ja ne mogu odavde da utičem na neke stvari - rekao je Marko.

- Da li je Sanja uslovno rečeno svoju majku htela da opere preko tvog oca? - upitao je Darko.

- Ja to nisam tako doživeo, to su sve nekako optužbe meni smešne, ali to ukućani non stop pričaju. Nju treba da zanima samo šta pričam ja i to je to. Ona kao da zaboravi šta ja pričam, pa veruje njemu. Naš odnos je bio napolju stvarno sjajan i ne mogu da verujem da pada pod uticaj drugih ljudi - rekao je Marko.

- Sanja priča kako vi imate savršen odnos, a nikada ne priznate da ste se nekad posvađali - rekao je Darko.

- Ja više neću da odgovaram na ono što drugi pričaju, ja nisam više neko ko ću za stolom da rešavam probleme. Ja ne predstavljam svoj odnos najsjajnijim, ali ja mislim da je moj odnos mnogo bolji nego što je bio - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić