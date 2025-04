Oglasila se majka Sanje Grujić! Priznala da li je Marka nazvala KOPILETOM, pa odgovorila njegovom bratu: Nije svestan posledica...

Sanja Grujić i Marko Stefanović prolaze kroz turbulentan period u "Eliti", naročito nakon saznanja da je njegov rođeni brat Mihajlo izneo u javnost da se Marko svojevremeno posvađao sa Danijelom Grujić, Sanjinom majkom.

Prema priči Markovog brata Mihajla, Danijela je svog budućeg zeta u salonu svoje ćerke u Sremskoj Mitrovici navodno nazvala kopiletom, nakon čega ju je on pogodio ključevima u glavu. Povodom izjava Markovog brata, za naš portal oglasila se Danijela, Sanjina majka, koja to demantuje.

Takođe, osvrnula se na Mihajlovu izjavu da treba sebi da rodi sina, ako ga već toliko želi.

- Marka izuzetno poštujem, cenim i volim kao sina. To je žargonski naziv. Marko ima svoje roditelje, Bogu hvala, i ja ga ne svojatam. Rodila sam divnu ćerku, Bog nije imao planove i sina da rodim. Naravno, ako su ljudi normalni, onda znaju kad se ćerka uda ili sin oženi, da su dobili još jedno dete. Mihajla mi je žao jer nije svestan šta radi niti posledica. Pravi opet od svog brata nasilnika. U mome rečniku to što je on izjavio ne postoji za nečije dete ili bilo koga. To da smo se posvađali nije tačno i sinoć sam gledala Darka i Marka i bilo mi je strapno šta mu je postavljeno kao pitanje. Pobogu, nismo pećinski ljudi da se gađamo ključevima - objasnila je Sanjina majka za Pink.rs.

Osvrnula se i na to što je Sanja rekla za Marka da je niskobudžetno kučence koje je udomila, a potom mu u narednoj raspravi poručila da se vrati kući, kod svojih.

- Sanjica nije lepo što je to rekla Marku. Naravno, povređena izjavama njegovog oca i brata i da ih je ona razdvojila verovatno je to kulminiralo da ona kaže. Toliki pritisak i tenzija je trenutno na Sanji da to samo lud čovek ne vidi. Morbidno je sve što ona kaže posle mesec ipo dana psihičke torture od gospođice kojoj je uzela dete u usta, što isto nije trebala. A isto tako da se dozvoli da mene, koja nisam deo "Elite", nazivaju vešticom, vračarom, nakazom i zlom. Nije u redu uopšte. Verujem u Boga i kako radiš tako će ti biti u životu - objasnila je Danijela Grujić za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević