O međuljudskim odnosima Luke Vujovića u "Eliti" danima bruji Bela kuća, a sada je aktuelna zbivanja u Pinkovom rijalitiju za Pink.rs prokomentarisala Biljana Vujović, njegova majka.

Luka i Aneli Ahmić stavili su tačku na njihovu emotivnu vezu i trenutno nisu u dobrom odnosu. Aneli nije mogla da pređe preko Lukinog nenamernog poniženja tokom emisije "Pitanja novinara", dok on, s druge strane, ne želi više da trpi njeno vređanje.

Biljana Vujović, Lukina majka, smatra da su velike šanse da njih dvoje ipak izglade svoj odnos.

- Raskid? Po koji put? Uopšte se ne potresam po tom pitanju, niti slušam šta je ko kome rekao. Ni Aneli ni Luka nisu zle osobe, tako da ih oboje razumem. Žao mi je samo što su prešli "granicu" na kojoj smo insistirale i Sita i ja, pa sad bi shodno tome trebalo i da preuzmu odgovornost za svoje postupke. Nisu mali. Mislim da ona vuče traumu iz prošle sezone, a Luka je prosto takav. Za njega ne važi ona "ispeci pa reci". Aneli, takođe, tvrdim ne zna šta tačno znači reč fićfirić. Ali je i izjavila da mu to govori jer ga baš to nervira. Shvatiće kad izađu gde su sve grešili. Ne vidim ih razdvojene još dugo, možda i grešim. Nisam videla u početku ni da će Luka biti sa bilo kojom devojkom jer je imao jako kvalitetnu osobu koja bi ga čekala do jula. Aneli je rekla da neće biti ni sa kim, pa eto... Očito se u rijalitiju dobije vremenom neka vrsta "amnezije" - objasnila je Lukina majka za Pink.rs.

Posebno ju je pogodio sinovljev sukob sa Anđelom Đuričić i Nenadom Marinkovićem Gastozom, kog privatno poznaje i voli.

- Što se Anđele i Gastoza tiče, ako me ijedan Lukin sukob zaboleo, to je upravo sukob sa njima. Šta god da je Anđela uradila, uradila je to jer je bila smrtno zaljubljena i ne za javnost, nego zbog osobe koju je tada volela i sve što ima stavila na kocku. To i jeste primer koliko može svakoga velika zaljubljenost da odvede. Srećom, stabilizovala se. Upravo objašnjenje sledi za Luku. I on se zaljubio i branio svoju vezu na najpogrešniji mogući način. Gastoza poznajem i mogu reći i volim. Žao mi je što su se Luka i on upoznali na mestu gde sve normalno postaje nenormalno i obrnuto. Volela bih da se izmire do jula. Gastoz i Anđela nazivaju Luku Fifijem, a ne znaju da je to upravo Gastozov nadimak spolja radi Anđele. Da mogu svi bar na deset minuta da vide šta se dešava u realnom svetu, svi bi se izmirili u roku od odmah - zaključila je Vujovićka.

Autor: Darko Tanasijević