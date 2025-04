MISLILA JE DA ĆU BITI VIBER TATA Alibaba nikad jače urnisao Aneli i sve Ahmiće: Ne bakćem se sa kanturinom i tom smećarskom familijom!

Asmin Durdžić Alibaba oglasio se kasno sinoć na društvenim mrežama nakon intervjua Aneli Ahmić s Darkom Tanasijevićem u Šiša baru u "Eliti".

Nakon što je Aneli bivšem poručila da ga mrzi, te da će mu uskratiti kontakt sa ćerkicom Norom, oglasio se putem storija na Instagramu.

- Hvala dragom Bogu da me i ona kanturina napokon mrzi. Nisam više znao šta još da uradim da se prestane nadati pomirenju bilo kakvom. I sad mogu i javno da priznam da sam planski spustio loptu, da bi narod video da će sve priznati da je lagala i da sam bio najbolji, iako sam bio najgori. Pa, kad je videla da ipak nisam spustio loptu, brže-bolje stara priča. A to što su mislile da će Asmin da bude telefonska govornica ili Viber tata, to je već vaš problem, ne moj - poručio je Alibaba, a potom dodao:

- Počela sa mnom da preti svima, da me pozdravlja, pa umirem od sramote kad mi uzme ime u usta! A to, što će mi zabraniti kontakt, evo baš sam se potresao! I u pravu je, mala sad ima četiri godine, siguran sam da se stidi mame koju pune na televiziji kao papriku. Zamislite vi, ja zovem dete, meni dete govori:"Rekla majka da jedeš g*vna", pa kaže mala:"Isti si Janjuš, majka rekla da si ti isti Janjuš tvoj drug" - rekao je on.

Sa Ahmićima više ne želi komunikaciju.

- Ja da imam kontakt sa tom smećarskom familijom, neka hvala! Nemam baš mnogo vremena da se bakćem groficama i alkoholičarima, žurim da autobus - rekao je on, pa zaključio:

- To da valja, Bog ne bi digao ruke od njih

Autor: Darko Tanasijević