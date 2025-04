ONA JE KRPICA ZA BRISANJE PRAŠINE: Lejdi Di stavila Aneli na stub srama zbog odnosa sa Lukom, pa se osvrnula na Sanju i Marka: LJIGAVI SU! (VIDEO)

Razvezala jezik!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditelji Stefan Milošević Panda i Stefan Kandić Kendi razgovarali su putem video uključenja sa bivšom učesnicom ''Elite 7'' Lejdi Di, koja je prokomentarisala najaktuelnija zbivanja u Beloj kući.

Kako gledaš na trenutnu situaciju između Dragane i Matore?

- Smatram da se Dragana nije zaljubila. Pokušava preko Matore da se istakne. Po mom mišljenu je sve korist s njene strane. Što se Matore tiče, ona me jako nervira. Samu sebe dovodi u loše situacije. Stefani mi se ne dopada, jer je svašta izgovarala na račun Matorine mrtve majke.

Stefani i Munja su imali veoma žestoku raspravu, kako to ko komentarišeš?

- Nema šanse da oni budu zajedno. Bili oni zajedno ili ne, taj odnos ne vodi nikuda. Ona ima emocije prema njemu, ali Munju ona ne zanima. Od toga stvarno nema ništa. Ja njega ne vidim kao nekog dobrog oca, daj Bože da grešim. On mi nije ostavio utisak odgovorne osobe, daj Bože da grešim.

Šta misliš o Aneli i Luki?

- Ona se ponižava, ona je krpica za brisanje prašine. Trčkara za njim, nikakav odnos je to. Nisam zlonamerna, ali tako je. Jedino su mi Mateja i Sofi lepi.

Koliko si ispratila vezu Sanje i Marka?

- Mislila sam da će biti skladniji, jer su napolju bili zajedno. Ne dopada mi se to što imaju previđe potrebe da pljuju Markovog oca, ipak je on njegov roditelj. Ako se vole i prošli su sve, što ih zanima sve iz prošlosti? Ja to ne volim, zaista mi je to odvratno. Ljigavi su mi.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.