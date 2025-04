Karambol kakav se ne pamti: Sanja javno šutnula Marka kao poslednju džukelu, izvređala njegovu porodicu, on potpuno van sebe! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Sanji Grujić kako bi nastavila svoj sukob sa Markom Stefanovićem kojeg je javno ostavila i izvređala njenu porodicu.

- Moj tata mene voli, moja mene voli, tebe tvoj pljuje - rekla je Sanja.

- Ona govori samo o sebi - rekao je Marko.

- On sam mene sebe dovodi u ove situacije zbog narušenih porušenih odnosa - rekla je Sanja.

- Marko ja tebi od prvog dana verujem, ovde je stvar što tebi Sanja nabija to na nos - rekao je Dača.

- Idi kod Sanje nek te udomi, ti ne poštuješ sopstvenu porodicu - rekla je Jelena.

- Sad ću da te pogodim nečim - rekao je Marko.

- Zahvali se svom taji, zahvali se svom tati - rekla je Sanja.

- Ovo sve Sanja i pravi od njega - rekao je Dača.

- Ja sada svima kažem da večeras ostavljam Marka jer ne zna da me odbrani,

- Je l' si me ostavila? - upitao je Marko.

- Da, zahvali se svojoj porodici - rekla je Sanja.

- Pa moja porodica ti nije rekla da me ostaviš - rekao je Marko.

- Zahvali se svom tati, ja sam uz tebe bila svaki dan. Ja sam tvoja porodica - rekla je Sanja.

- Beži bre, ostavila si me i to je to. Ja sam uz tebe stajao non stop, branio sam i tebe i majku i sve. Okrećeš mi leđa bezveze - rekao je Marko.

- Ne može njegova porodica da priča da sam ja ku*va - rekla je Sanja.

- Ajde pali ne zanimaju me tvoje suze - rekao je Marko.

- Sanja je jedva čekala da ga ostavi - rekao je Karić.

- Ja nju branim ovde od svih, a ona dođe i mene ostavi zbog onoga što je ona meni rekla. Je l' mene neko za*ebava? Ja mogu nju da razumem donekle jer je ona pala pod uticaj drugih ljudi - rekao je Marko.

- Ne nego si ti pao pod uticaj i gubiš honorare jer nasrćeš na ljude. Ja i sada ratujem sa ljudima zbog nje, a ona mene ostavlja. Važi i ćao, nemoj da mi prilaziš - rekao je Marko.

- Ostavila sam te zbog tvoje porodice, ja neću da se priča na televiziji da sam te odvojila od porodice - rekla je Sanja.

- Mene nisi trebala da ostavljaš - rekao je Marko.

- Sada će te voleti i obožavati, sada će tvoji kući biti srećni jer si se rešio zla - rekla je Sanja.

- Nemam živaca više jer sam je hiljadu puta odbranio - rekao je Marko.

- Ja sam tebe ostavila jer mi je tvojih preko glave, ja ne tražim da budem prihvaćena već da ne budem vređana - rekla je Sanja.

- On ima brata i majku - rekao je Milan.

- Pa gde su mu?! On ima brata za novine, a majka ne može ništa sama bez oca - rekla je Sanja.

- Ne obraćaj mi se više uopšte zato što nisi stajala uz mene - rekao je Marko.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić