Nikad iskrenije otvorio karte u svojim osećanjima!

Nenad Marinković Gastoz razgovarao je sa Bakijem B3 ispred Bele kuće o njegovom odnosu sa Anđelom Đuričić i odluci Stefana Karića da nju izabere za svoju omiljenu ličnosti.

- Koja je poenta da raskidamo ako mi je teško kad nisam pored nje? Nisam rekao da ću da je trpim zarad našeg mira. Ja otkako sam to rekao mi kao da smko prestali da se svađamo. Kao da je ona ostila sigurnost u mene i kao da je trebalo da joj se pokaže sigurnot. Ona je očekivala od mene, vrdao sam i pukao sam. Ona stvarno pokazuje da joj je stalo do mene, pa to vidiš, meriš i sečeš i kako ja onda da se ponašam? Ja ne mogu da se posvađam sa njom i kao idem da blejim - govorio je Gastoz.

- Ja sam to osetio kad sam sedeo u ćošku i video sam kad si popio do j*ja, a ona kad je pala... Ona je ustala, izgubila se, mi smo skočili, a ona je došla kod tebe i nije dala. Ona tebe takvog nije videla, ja te takvog nisam video - pričao je Baki.

- Mene je iznerviralo kad je ona odbrusila Luki i on njoj. To glupo đuskanje k*rcu nije vredelo - rekao je Gastoz.

- To su žene u ljubomora. Kako god da je bilo ona tako vidi. Čim vidi pretnju ona ne dozvoljava i zato je tako reagovala. Ona kad je pala i ostala rekla je da je sve u redu, a druga bi drugačije reagovala. Ja volim to kad žena ne da na tebe. Iz tebe kao đavoli da su izašli, ja sam emotivan lik i odmah zaplačem. Ona je vikala da te puste, to ne može da se folira. To je emocija. Od te situacije su se mnoge stvari promenile i spustili ste loptu - pričao je Baki.

- Da li je to pošteno? Da li treba da s*rem po njoj. Ona je meni prešla preko toga i ja to treba da poštujem. Je l' to loše? Opterećuje me jer od mene očekuju neku reakciju vanserijsku - pričao je Gastoz.

- Ja sam rekao Kariću da se meni to sviđa, pogodio je i bio si uzdrman - dodao je Baki.

- Kunem ti se da nisam. Oni su mene napali jer ja nemam reakciju - rekao je Gastoz.

- Da nema reackije ti bi samo sedeo. Ona je bila pogubljena, ali tvoja reakcija je bila da si bio uzdrman - nastavio je Baki.

- Baki, izvinjavam se, ali nije. Jeste bilo malo šokantno, ali to je to. Ja ne znam da li sam ja drugačije pokazao - pravdao se Gastoz.

- On je danas tebe upucao, a ti to tako ne doživljavaš - rekao je Baki.

- Zašto ne gledaš da on kao tako dobar momak nije trebao to da uradi? Što nije ispao gospodin kao što ste predstavlja? Sad kad smo Anđela i ja u dobrim odnosima on baulja tu nešto. Vidi, ovo je njegov teren i ja sam ovde gost. Normalno je da ću da e mačujem sa nekim ko meni odgovara i voleću sa njim da se nađem na liniji. To je zdrava konkurencija. On meni ovim nije pokazao veličinu, nego zlu paricu da nešto poljulja, a ne može da poljulja ništa. On je pogazio i svoju reč jer je rekao da neće da nas komentariše, a onda on kao vodi Anđelu. To je kao jedan jedan, a što nije ispao gospodi? Nije ispao veći, nego je ispao isti. Nemoj da se odgovorim sa Anđelom da raskinemo na sedam dana, pa da vidiš kakvi će komentari da budu. Opet da odglumimo, pa da im pokažemo. Ja ako se ne palim nemam reakciju? Ona i da mora da ode sa njim u hotel ne bih se brecnuo ni sekundu, pa sve u istom krevetu da spavaju. Ja imam poverenje u nju. Mi ovde živimo sedam meseci i ja sam mu folirant, a tapše po ramenu ljudesa kojima ne treba ni da bude u kadru. Kako ja tako dugo mogu da foliram? Ne razumem - pričao je Gastoz.

Autor: A. Nikolić