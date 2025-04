Pala joj roletna! Matora saznala za navodnu aferu Mateje i Dragane, Đedović joj dolio so na ranu: Pravićeš me od blata! (VIDEO)

Prijateljstvo Matore i Aneli na tankom ledu!

Mateja Matijević otkrio je Jovani Tomić Matoroj i Dragani Stojančević da su Aneli Ahmić i Borislav Terzić Terza kod Drveta rekli da su Dragana i on bili intimni.

i Terza su išli kod Drveta i rekli su da smo ti i ja imali s*ks, j*bem ih u usta - rekao je Mateja.

- Ma daj, zaj*bi me. Ja dok sam se družila sa Terzom napao me je za to. Neću oko toga da se nerviram. Ja sa Matejom nikad ništa nisam imala, mi se znamo iz treće sezone - govorila je Dragana.

- Mateja je meni drag i bilo bi mi krivo, ali šta ima Terza i Aneli to da rade? - rekla je Matora.

- Nemoj da mi praviš te face. Ja sam Mateju upoznala ovde u trećoj sezoni - odbrusila je Dragana.

- Rajačić je to rekao kad si ušla, on je rekao tajno, ali Jeleni. Meni je Jelena to rekla - umešao se Đedović.

- Ako ju je j*bao boli me k*rac, ali je ružno što Aneli to radi - rekla je Matora.

- Pravićeš me od blata. Mateja to nije rekao, nego je Rajačić još pre rekao - nastavio je Marko Đedović.

- Ržno je da Aneli mene prodaje, zašto? Neću to večeras, pijana sam - besnela je Matora.

