Šok za šokom: Mateja priznao da je bio sa Draganom, Matora joj napravila scenu i dala ŠUT- KARTU! (VIDEO)

Pala joj roletna!

Mateja Matijević priznao je Jovani Tomić Matoroj da je bio intiman sa Draganom Stojančević, a ona ju je odmah napala jer njoj nije rekla istinu o njihovoj prošlosti.

- Šta sam pričala sa tobom malopre? - pitala je Dragana.

- Rekla si da nisi. Zakuni se u majku - rekla je Matora.

- Ja ovde u majku da se kunem? - dodala je Dragana.

- Dobro, raskinule smo. Nemoj da me lažeš - besnela je Tomićeva.

- Ti i tvoji prebačaji - rekla je Dragana.

- On je meni rekao da jeste i da neće da me laže. Meni je to nebitno, boli me k*rac šta je bilo pre pet godina. Sad si moja devojka, a Mateju volim, pa volim. Da li možeš da odeš od mene? Što da me lažeš za takve stvari? Ja njega volim, dečku je krivo - govorila je Matora.

- Nemoj da radiš ovo što radiš - dodala je Dragana.

- Ti da si najveća k*rva moja si devojka. Dečko je ispao fer i rekao mi je da ste imali s*ks posle "Zadruge 3" - otkrila je Matora.

- To nije mogao da kaže - rekla je Dragana.

- Nije mogao? Volim ga, pa ga volim. On je ispao šmeker večeras. Idi spavaj, molim te idi u pab - pričala je Dragana.

- Aneli je moja drugarica i to radi, a Mateja je ispao fer. Ti da si najveća k*rva moja si devojka, ali nemoj da me lažeš - dodala je Matora.

- Šta hoćeš od mene? Ja sam ti rekla ne - nastavila je Dragana.

- Znači on je mene lagao? Koji si ti manipulator, marš od mene. Lepo ti kažem, skloni se od mene - rekla je Matora.

Autor: A. Nikolić