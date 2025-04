Nova drama!

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić posvađali su se tokom žurke, zbog čega nisu provodili vreme zajedno, a on je odlučio da prvi spusti loptu, ali mu to nije pošlo za rukom.

On je poslao Jovanku Denčić Džordi da ode po Anđelu i dovede je da zajedno uživaju, ali je Đuričićeva to iskulirala. Iako je Gastoz dobio hlađenje od svoje devojke, izgleda da mu je to bilo zanimljivo pošto sve vreme nije skidao pogled s nje, ali i osmeh s lica.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: A. Nikolić