Žestoko: Aneli najavila Luki gaženje do kraja Elite, pa progovorila o svađi s Matorom! (VIDEO)

Burno na samom startu!

U toku je emisija ''Radio Amnezija'', a voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez su ugostili Aneli Ahmić koja je progovorila o sukobu sa Jovanom Tomoć Matorom.

- Aneli da li se osećaš iskorišćeno od strane Luke? - upitao je Munjez.

- Samo ću reći da ću pekinezera da gazim do kraja, nije svestan za koga se zakačio - rekla je Aneli.

- Da li si mogla bilo šta drugo da očekuješ obzirom da si se ti njima umešala odnos? - upitao je Munjez.

- Jesam - rekla je Aneli.

- Šta se desilo sa Matorom? - upitao je Munjez.

- Ja sam bila u garderoberu i tražila bubicu, a meni je Matora došla i drala se, kao pita ona mene: ''Šta si radila kod Drveta?'', pa šta nju briga? Ne može da mi se breca, ja svakako imam loše mišljenje o Dragani i to će tako ostati. Meni je Matora rekla da je Sita dobra sa Lukinom devojkom zbog podrške, kakva podrška? Ja imam svoju podršku i nema šta Sita mene da podržava zbog Luke - rekla je Aneli.

- Matora ne želi da dođe kod vas u radio, ali je rekla da ne poznaje moju bivšu devojku i da se nije čula s njom - rekao je Luka.

- Aneli da li smatraš da Sita sad podržava Matoru? - upitao je Munjez.

- Ne zanima me, nek Sita vrati i vidi kako je to izgledalo. Ja sam vređala ovu mutavu plovku i to je tako - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić