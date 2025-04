Nije joj dobro!

Drvo mudrosti pozvalo je Jovanu Tomić Matoru na razgovor, a ona je progovorila o svojim emocijama koje gaji prema Dragani Stojančević, ali i svom sukobu sa Aneli Ahmić.

- Kako je sa Draganom? - upitalo je Drvo.

- Ne znam iskreno, ona je mene pozvala sinoć i saopštila mi da sam je povredila ozvaničavanjem veze. Zamolila me da se sklonim od nje i da je pustim. Danas mi se nije obratila ceo dan i ne znam šta da mislim. Stvar je jasna, obe imamo emocije - rekla je Matora.

- Šta se desilo sa Aneli? - upitalo je Drvo.

- Aneli ne može da gleda Draganu očima zbog Janjuša i zato je jutros izrekla onakve stvari. Gledam da spustim loptu, probala sam i sa Aneli, ali nisam uspela. Žao mi je što sam uplela Situ i Erminu ovde, ipak mi same trebamo da rešavamo. Baš ne vidim razlog da se ona i ja posvađamo, ali dobro sama je to izabrala. Što više ćutim, to me više gaze. Nisam razumela Marka, čula sam da je Stefani rekla da je gledam, a to nije istina. Bilo bi mi lakše da mi je Aneli prišla sama i rekla šta se desilo kod Drveta. Rekla sam istinu, ali ne znam kako sam formulisala tako da ću večeras to lepo reći - rekla je Matora, pa dodala:

- Zbog čega misliš da je Stefani rekla da je ti gledaš? Da li misliš da ona ima emocije prema tebi? - upitalo je Drvo.

- Ne znam meni nije jasno iskreno. Kada je dobar s njom on nju podržava da se svađa sa mnom i sve, a kada se posvađaju onda je realan i kaže. Ja je jedino u emisijama gledam u oči kada izgovara neke odvratne stvari i tad ostanem u šoku kako je to mogla da izgovori. Oni meni govore da sam ja rekla ovo ili ono, ali ja jedino stojim iza svojih reči. Meni je krivo što ja nisam u ponedeljak pustila Đedovića da priča, nego sam se na prvu rečenicu upecala i krenuo je naš lični konflikt. Toliko žele da me ponize i degradiraju, zamisli kad je ona sinoć imala raspravu sa dečkom, a onda je otišla kod Aneli na krevet da potvrđuje priču. Do juče mi je zamerala što se družim sa Aneli, a sada ona sedi s njom na krevetu. Pa kako to?! Meni ne trebaju ljudi koji komemntarišu situaciju zbog njih i njihovog mišljenja. Ona me non stop pecka i pominje, dobacuje mi, kad Munja nije tu mi peva pesme i mislim da joj je jedini cilj da me diskvalifikuje, ali neće uspeti. U životu je nisam udarila trudnu, bila je samo situacija posle kluba kada je bilo guranje i vukla sam se je za rutu. Morala sam da je guram jer me razvalila koliko me tukla, a ja njoj ne vraćam istom merom. Nekad ja budem nerovozna, pa prekinem i ja nju. Strašne stvari smo uradile i jedna i druga, ja se ne ograđujem od nje niti ću se ograđivati. Nikad neću reći da mi je ona greška kao nijedna druga devojka - rekla je Matora, pa dodala:

- Što više napadaju Draganu, ja sve imam veću želju da je branim. Nije me poremetilo čak ni to sa Matejom, samo mislim da ne bi trebala da me laže. Nadam se da će Stefani prestati jednog trenutka i mislim da to ne radi iz emocije već iz želje da me uništi. Ja emociju nemam niti želim da znam da li je ona ima. Ukoliko ona misli da će se osećati bolje jer me blati, onda neka to radi. Trudiću se da me ne povređuje to što mi ona izgovara. Htela sam da te pitam obzirom da je dom u kom je tata blizu, da li bi možda mogla da uradim neki zadatak da ga vidim ovde u rajskom vrtu. Krivo mi je što mi mama nema mir čak i kad je preminula, sama sam kriva što sam birala takve osobe i sada pati cela porodica zbog svega. Malo sam sje*ana, ali neću da dozvolim sebe da padnem - rekla je Matora.

- Šta misliš o sukobu Stefana i Gastoza? - upitalo je Drvo,.

- Ne mislim da sam ja razlog, Stefan je objektivan, a možda i čak najobjektivniji u Beloj kući. Obzirom da se peckaju već danima, Stefan je imao pravo da uradi onakvu stvar. Anđela pokušava da mene non stop pecne i dirne, ali Nenadova reakcija na Stefana je tek posle došla. Mislim da je Nenad hteo da izbegne sukob s njim. Ponosna sam na Stefana jer kad god Anđela ustane i bude onako gorda, on sačeka i ne ulazi u raspravu s njom. Osećam da bi Anđela htela da uđe u sukob sa Stefanom. Našla je razlog Matore, a čujem da je to bilo i ranije. Mislim da nije iskrena u razlozima koje navodi Stefanu, a mislim da ni Nenad nije iskren u poslednje vreme - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić