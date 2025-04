Sada je sve jasnije!

Milena Kačavenda naredna je došla kod Drveta mudrosti kako bi progovorila o najaktuelnijim temama u Beloj kući, a tom prilikom progovorila je o tajnom flertu Marka Stefanovića i Sofije Janićijević koji učesnici sve više primećuju u Beloj kući.

- Milena, šta se dešava ovih dana? - upitalo je Drvo.

- Mislim da je Matora ušla naturirana da nap*ši mene i Đedovića dok srčano brani Aneli, pa ga joj je sad šu*nula. Iskreno moram da ti priznam da sam presrećna što je Luka šutnuo Aneli nogom u du*e. Sandra i Luka obe imaju emocije i sad igraju neku igru. Takođe se Terza izblamirao na maks i sad je kao uz Aneli, glumi nekog lažnog druga. Kada sam ga podržala da bude sa Sofijom, nisam znala da će biti ovakav. Munja mi je ispao top, a to sam ja od njega i očekivala obzirom da sam znala da on želi da ima dete. Stefani je nestabilna 1/1 i sad vidim da nju Matora jeste navukla na priču da će joj pomoći. Aneli mi je katastrofa, vucara se s kim stigne da to nije realno. Ima toliki animozitet prema Gastozu i Anđeli i to je samo zbog plasmana - otkriva Milena, pa dodaje:

- Što se tiče Ane i Korde, to mi je totalna katastrofa. Ne mogu da verujem da se Ana zaklela, mislim da će ona ostati sa njim jer se negde plaši da neće moći tako lako da nađe novog dečka - rekla je Milena.

- Da li si primetila da Marko gleda Sofiju stalno? - upitalo je Drvo.

- Nije mi to otvoreno i direktno Sofija rekla, ali mislim da gleda. Mislim da ima smisla da se njemu Sofija negde dopada, ali ova Sanja je takva džumara jedna očajna. Najjača je kad ustane i ne može da udahne vazduh koliko govori, ali mislim da će Sanja uništiti Marka. Ja bih volela da on stvarno gleda Sofiju i da - rekla je Milena.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić