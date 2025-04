Odnos Sandre Obradović i Luke Vujovića od samog starta bio je turbulentan obzirom da su flertovali mesecima, a po njegovom povratku u ''Elitu 8'', on je odustao od svake priče s njom. Ipak nakon izvesnog vremena su okušali sreću i stupili u odnos, koji je bio kratkog daha.

Ubrzo nakon toga Luka Vujović uplovio je u vezu sa Aneli Ahmić zbog čega je uspeo da podeli čak i porodicu. Naime, Lukina majka bila je striktna da želi Aneli za snajku dok je ipak Lukin otac napravio pravu pometnju u Beloj kući kada je poslao poklone za Sandru i svima jasno stavio do znanja da podržava samo nju kao snajku.

Obzirom da se jutros u izolaciji desio incident kada je Sandra Obradović došla u Janjuševoj majci da spava, što je Luku izbacilo iz takta i zbog čega je odmah poceo majicu, odmah smo pozvali njegovog oca kako bi nam dao svoj sud o ovoj situaciji.

- Ja sam odmah njihovim fanovima rekao da će on pocepati Janjuševu majicu ukoliko je vidi u njoj. Da li podržavam što je pocepao?! Pa kako drugačije nego da pocepa? Dobro joj nije skinuo, ali i ona mu je vratila za lančić - otkriva Lukin otac, pa dodaje:

- Kakav ja imam osećaj, pa gurao sam priču kada je i rođena majka odustala. To je očinski osećaj koji svaki otac ima. Moram da kažem da nije pocepao majicu, ja bih se naljutio na njega i prigovorio mu kad izađe. Majica je služila za provokaciju i on je gledao kao neprijatelja, zato je eliminisao. Takođe, nemaju oni majica da pošalju koliko moj Luka može da pocepa. Obzirom da je on pocepao majicu, a ona lančić pokidala, sada su čisti kao da su se okupali i sve prljavo skinuli sa sebe - završava Bajo.

Autor: N.Panić