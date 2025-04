Šok!

Katarina Samardžić Keti bila je gost u emisiji ''Pitam za druga'', te je tom prilikom govorila o svom prijateljstvu s Nenadom Marinkovićem Gastozom, za kog je istakla da joj je brat blizanac i kum.

- Keti ti si rekla: ''Ja ništa neću loše reći za Anđelu Đuričić dok Gastoz ne izađe'', znači imaš još dosta toga, ali ne želiš? - upitala je Stejsi.

- Čuli smo šta je ona o meni govorila, a ja o njoj neću reći nijednu ružnu reč dok oboje ne izađu - rekla je Keti.

- Ja sam razumeo da nećeš reći ništa što postoji među vama dvoma, kao da to nema veze sa Anđelom? - upitao je Panda.

- Itekako ima veze i sa Anđelom i sa celom situacijom u kući, ali Nenad Marinković Gastoz je moj prijatelj sada, bio je 200 i kusur dana i što se mene tiče, biće tu zauvek. On je moj davno izgubljeni brat blizanac, neko ko podseća na mog brata koga nikad nisam imala. Mi delimo istu životnu priču, majke su nam se zvale isto, radile isti posao, napravljeni smo u kolima oboje. Mislim da su gledaoci imali prilike da više vide sliku nego ton, mi smo se bolje razumeli nego svi ostali učesnici. Čovek sa kojim sam se ja razišla pre nego što sam ušla je mene sve vreme čekao i podržavao, tako da smo mi opet zajedno - rekla je Keti.

- Znači oprostio ti je vezu s Acom? - upitala je Stejsi.

- Apsolutno da. Ja sam u Elitu ušla srećna, a ni zauzeta, ni slobodna - rekla je Keti.

- Sa dosta emocija si pričala o Gastozu i vidim da si se skapirala s njim, nekako si osetila njegovu životnu priču - rekla je Stejsi.

- On je moj brat, on je moj kum, on je moj brat blizanac bukvalno i ništa osim toga - rekla je Keti.

Autor: N.Panić