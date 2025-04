Za neistine IDEM NA SUD: Keti kipti od besa zbog Ace kockara, zapretila njemu i Branki Knežević TUŽBAMA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Bivša učesnica "Elite 8", nedavno izbačena od strane publike, Katarina Samardžić - Keti, prokomentarisala je gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji tvrdnje Aleksandra Anđelića - Ace kockara koje je iznosio dok je ona bila u Beloj kući.

- Što se njega tiče, najviše materijala je imala ona, meni je žao zbog toga. Ja tog čoveka neću komentarisati, postoje pravne službe koje će se njim baviti. Što se Ace kockara tiče, veliki pozdrav za njega i hvala mu - rekla je Keti, pa se osvrnula na Acine navode da ima dugovanja:

Moj profil niko nije vodio, moj profil vodim ja, svih ovih sedam meseci je bio neaktivan, žena koja je vodila moju fan stranicu, ne mogu da tvrdim da je nešto rekla, nisam videla. Ono što mi je advokatica pokazala, ne bih o tome da pričam još uvek, ali mislim da bi svi koji su bilo šta izrekli, apropo mojih dugovanja, mog života spolja, trebali bi da povuku ručnu i da shvate da sve što su izrekli, a što je neistina, sve će platiti.

Keti se, ovom prilikom, osvrnula na sukob sa Brankom Knežević, otkrivši da Branka od nje ima dve tužbe.

- Branka ima, što se mene tiče, dve tužbe, ja se nikada nisam družila sa njom...Kada mi kaže neko, a ja nemam nikakvu informaciju, da me se dete odreklo i da sam s nekim bila intimna, a to nije istina, do Strazbura idem - rekla je ona.

- Aca kockar je rekao da ste bili intimni - rekao je Panda.

- Apsolutno još jedan osnov za tužbu - rekla je Keti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić