Otkriveno šta se dešava sa Zlatom Petrović! Totalno se POVUKLA, a sada je ona progovorila o svemu: Enine bljuvotine su ŽALOSNE... (VIDEO)

Šok!

Nataša Gluhović, vanbračna supruga Hasana Dudića, bivšeg muža Zlate Petrović, gostujući u emisiji "Pitam za druga" na RED televiziji, progovorila je o odnosu Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, ali se dotakla i Zlate.

- Čula si se sa Zlatom Petrović, stiče se neki utisak da joj teže pada da se nosi sa situacijama u odnosu Ene i Peje, koji je tvoj stav - pitala je Anastasija.

- Zlata je žena, majka, to je za nju previše, nije iz te priče. Bljuvotine koje je Ena iznela prema Zlati, to je žalosno, jer mi svi znamo da je Zlata dama! Zlata prati i gleda. Jovana poznajem kao jednog divnog momka i dečka, ja ne znam kako da vam objasnim, majka i otac su mu popularni, radio je u nekoj prodavnici i kao montažer. Devojka je iskusan igrač, samo ću to da kažem! Bljuvotine koje ona iznosi i vređa mu majku, to je žalosno! Ja ne prepoznajem tog Jovana, on je divan dečko, sportista, brat mu je Miki, cela porodica je uz njega - rekla je ona, te je dodala:

Ja mislim da se on stvarno zavozao i mislim da ona greši što napada Bakija. Jovan je toliko pametan dečko, zna gde i šta može da kaže. Ja lično mislim da to nije devojka za njega.

- Bila sam unutra, živela sam sa njima sedam meseci, Jovan jeste zaljubljen u nju, totalno je zaljubljen u nju i ona je u njega - rekla je Keti.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić