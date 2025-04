PROBUDILA SE IZ KOME... Evo u kakvom je stanju majka Milana Miloševića, bivša zadrugarka otkrila sve

Majka Milana Miloševića, Rajka Milošević, probudila se iz kome. Ona je već neko vreme hospitalizovana zbog teškog zdravstvenog stanja, a sada se lavovski bori za oporavak.

Putem TikTok lajv uključenja, bivša zadrugarka je otkrila najnovije informacije:

- Sve najbolje, ja Milana volim, dopisujemo se svakodnevno. Mama mu je u bolnici, sada je dobro. Drago mi je da se probudila iz kome. Malo je oslabila, ručka kašice, ali to će biti dobro. Čuva je Bog i čuva je on. On me uvek iskreno nasmeje - rekla je ona.

Pre samo nekoliko dana, Milan je u emisiji „Premijera – vikend specijal“ iskreno govorio o najtežim trenucima koje je proživeo uz majku:

- Najteže mi je bilo kada sam je ispratio u operacionu salu. Tada mi je rekla: "Moli se da se ne vratim"… Bila je umorna od života, svega joj je bilo dosta. Imala je katastrofalan život.

U emotivnoj ispovesti, Milošević je otkrio i potresne detalje iz detinjstva, aludirajući na porodično nasilje koje su trpeli od strane oca:

- Govorio sam joj da pobegnemo, ali nismo imali gde. Jesam u kontaktu sa očevom porodicom, ali ne pričamo o tome. Oni su sve znali.

Autor: Nikola Žugić