Turbulentna noć u Eliti: Odnos Anđele i Karića izaziva sve više sumnji, sukob Matore i Aneli zatresao Belu kuću! Isplivali ŠOK DETALJI

Sinoć je u najgledanijem rijalitiju u reionu "Elita" održana emisija "Pitanja gledalaca" sa voditeljom Milanom Miloševićem.

Noć je počela pitanjem za Nenada Marinkovića Gastoza, a radilo se o odluci ovonedelog vođe Stefana Karića da za omiljenu osobu izamere Anđelu Đuričić.

- Kako to da niko nije osudio Karića koji je zauzet, a izabrao zauzetu devojku? - glasilo je pitanje.

- Napolju možda jesu osudili, ali ovde ima dosta klizača za njegovo du*ence. Napravio je foru, da meni likuju oni koji žele da mi napakoste. Što se tiče Jordanikon pitanja za zaljubljenost karića u Anđelu, nisam želeo da odgovorim da ne navučem sva moguća pitanja i sve - rekao je Gastoz.

- Andrea zna gde sam došao i šta sam pokazao za ovih osam meseci. Da mi se neko dopao, povalili bi ljudi. Hteo sam da pokažem kako bih ja igrao rijaliti da hoću. Znao sam da neće ići u hotel, ali i da jeste spavao bih na dvosedu. Mi smo pre svega prijatelji - rekao je Karić.

Sledeće pitanje koje je voditelj pročitao bilo je za Lepog Miću.

- U novembru si rekao da postoji jedna ljubav u kući, ali da nikad nećeš reći ko, sada nam je jasno da su to bili Karić i Anđela - glasila je konstatacija.

- Što se tiče mene, ja sam tada mislio na Enu i na Raška, tako da veze nikakve nema - rekao je Mića.

Naredno pitanje bilo je za Stefana Karića, a publiku je interesovalo da li je Anđela njegov tip devojke.

- Uvek si da je tvoj tip devojke za vezu prirodna, kulturna, da nije flertuša i da je verna, a to je sve Anđela Đuričić - glasilo je pitanje.

- To sve nabrojano je moja devojka.Sve to što su nabrojali je devojka koju ste videli za Novu godinu, to je moja devojka. Za Anđelu ne znam - rekao je Karić.

- Složiću se sa Stefanom, to sve jeste njegova devojka. Upoznale smo preko mreža, a posle toga smo trebali na ručak ali ja nisam bila tu. Što se tiče giftova, ta devojka je uvek bila tu. Stvarno mi je neprijatno - rekla je Anđela.

Tokom reklama došlo je do žestokog sukoba između Karića i Uroša Stanića.

Polse kratke pauze nastavila se emisija, a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

- Zašto te više zanima Anđelin privatni život, nego život tvoje devojke? Da nije Anđela tvoja tiha patnja? - glasilo je pitanje.

- Ja sam tada iskoristio taj snimak, svim sredstvima bih branio osobu sa kojom sam bio u vezi - rekao je Luka.

- To je krenulo bez jednog jedinog razloga. Ne razumem zašto je to rekao. Niko Aneli nije spomenuo. Nemoj da spinuješ priču, budi nekad iskren. Da li ti je krivo što si to izgovorio Anđeli i meni, da odbraniš nekoga sa kim danas nisi - pitao je Gastoz.

- Nema šta da se kajem, to je sukob do kraja. Nije na mestu da jedan muškarac govori ženi takve stvari. Da sam danas u vezi branio bih ponovo svim sredstvima. Jesam komentarisao Anđelu pozitivno, nju i Sandru jer se odvajaju po ponašanju u ovoj sezoni - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Mateju Matijevića i Draganu Stojančević.

- Do kada ste mislili da ćutite kada je trebalo da vam bude jasno da mi sve znamo - glasilo je pitanje.

- Mi nismo bili zajedno, kada sam pričao ja?! Još pre dva meseca je mene pitala odakle Terzi ta priča, ja sam se zbunio, ispostavilo se da dok su Terza i oni bili u odnosu, on je pitao nešto za sve, pa i za mene, ona je valjda napravila reakciju, pa je on shvatio - rekao je Mateja.

- Mateja i ja nismo bili zajedno, ovde smo se upoznali, videli se na jednoj žurci. Tada sam se družila sa Orozovićem i tada smo se videli - rekla je Dragana.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li ti je sada žao što si otkačila i prodala Đedovića zbog Matore? - glasilo je pitanje.

- Nije zbog Matore. Moj i Đedovićev sukob je došao zbog drugih stvari. Matora nema veze sa tim. Ona je rekla da je Sita u kontaktu sa Lukinom sestrom, da me Asmin rešio prostitucije. Zaključila sam da Matora mnogo laže. Loša je, nećemo imati nikad više komunikaciju i neću se petljati u njene sukobe. Đedović kako me branio, posle je skakao ovde da sam sve slagala -rekla je Aneli.

- Ja sam rekao ono za Marka i kera je poslednja kap. Od Matorinog ulaska, kad je prišla Matoroj da je grli i ljubi, a trebala je da stane u moju zaštitu, jesam joj zamerio - rekao je Đedović.

- Ja sam njoj prišla kada je pričala ono za oca, bilo mi je žao. Ali sam sinoć videla sve. Skočila je prva na devati, to je sve radi Dragane. Iznosiš izmišljotine na račun moje sestre, ne bi li je posvađala sa Erminom, njenom najboljom drugaricom - rekla je Aneli.

Naredno pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

- Sinoć si u toku žurke izjavila za Aneli: "Ja nju štedim samo zbog Ivana Koke", da li je ona prešla granicu? - glasilo je pitanje.

- Sama sam osetila da treba da spustim loptu i zbog Ivana. Bio mi je i na sahrani. Pokazao mi je da je poslao demant za onu situaciju, nema potrebe da se svađamo zbog treće osobe. Ja uvek budem je*ena stranka koja mora da ustane. Zamislite da je obrnuta situacija. Nije mi ni Dragana jasna. Prešla je granicu. Pokušala sam da smirim, ali sam popila, kad popiješ rekao bi sve. Jedino za snimak, što je Dragana dodala. Nisam joj ništa pričala, osim onoga što je bilo ovde. Mislim da je prešla granicu. Nije imala potrebe da to radi, trebala je da priča onako kako misli, ne bih joj zamerila - rekla je Matora.

- Čuješ li šta si ti meni sinoć rekla? Blatiš Situ napolju, da je zovu novinari. Zašto me štediš od Ivana - pitala je Aneli.

- Rekao mi je da ne ulazimo u sukobe. Zajedniči nam je drugar, normalno je. Ti si mene isprovocirala - rekla je Matora.

Sledeće pitanje voditelj Milan Milošević pročitao je Aneli Ahmić i Bori Terziću.

- Kakav je bio blic poljubac? - glasilo je pitanje.

- Nije bio blic poljubac...Nikad u životu ja nisam Aneli gledao na način da je muvam, mi smo i prošle i ove sezone igrali, nikakvo trljanje, gledam je kao drugaricu, kao Lukinu devojku - rekao je Terza.

- Ja sam najbolja sa njim, nikada se nisam sa Terzom poljubila, nisam se muvala sa njim - rekla je Aneli.

- Nije normalno, ja sam Terzi to zamerio sinoć, rekao sam mu da to nije u redu - rekao je Luka.

Naredno pitanje bilo je za Ivaniju Bajić.

-Da li si znala da su Matora i Dragana u vezi - glasilo je pitanje.

- Nisam znala, nisu mi rekle. Draga mi je rekla da neće ulaziti u vezu. Mislim da je i nju iznenadilo što je Matora to rekla za stolom, videla sam i njenu reakciju. Nisam mogla da verujem šta čujem - rekla je Ivanija.

Sledeće pitanje bilo je za Anđelu.

- Anđela, ovo nije bio udar na Gastoza nego na tebe, ti si ta koja ne da na vašu vezu. Kako to kada tvoj drug priča ružno je okej, a kad je Matora pričala nije bilo okej? - glasilo je pitanje.

- Matora je iznosila užasne stvari o meni. Ne može da se poredi konflikt mene i Matore, i sukob Stefana i Nenada, koji je ponekad i smešan. Kad je Stefan počeo da priča da je naš odnos fejk, počelo je mnogo da mi smeta. Šta će meni veza zbog rijalitija? Ne možeš da ne vidiš da nekome nije stalo do tebe. Mislim da naša veza nije lakrdija, nego zlato, za ove odnose u kući. Zamerila sam te situacije. Ne menja ljude kao čarape. Keti ko šiša. Počela sam da ulazim malo češće u razmene mišljenja. Baš zato što ga cenim i poštujem, baš mi je zasmetalo. Mi nemamo neku preteranu komunikaciju, van stola. Svakako nikad nismo bili bliski kao njih dvoje - rekla je Anđela.

Naredno pitanje je voditelj Milan Milošević pročitao je Bori Terziću Terzi.

- Rekao si Sofiji kako ti je mnogo žao zbog svega, da je još uvek voliš, kako si pokušao da je zaboraviš a nisi uspeo. Zašto lažeš pred svima i hoćeš da predstaviš da je ona lažov, a ne ti - glasilo je pitanje.

- Rekao sam da mi je žao što se sve ovako desilo, što smo napravili sve ovo i što je ona ispala takva da je ljudi osuđuju - rekao je Terza.

- Ja njega nisam ponižavala kao mog dečka nego samo ono što je radio posle naše veze. Ne želim da on komentariše mene nakon naše veze, nema šta da mi zameri nakon naše veze...Šta imaš?! - rekla je Sofija.

Naredno pitanje bilo je za Aneli Ahmić.

- Da li si promenila mišljenje o Matroj nakon svađe od sinoć? - glasilo je pitanje.

- Promenila sam mišljenje - počela je Aneli.

- Ako si tada imala taj stav, promenila si mišljenje i o meni i o Stefani. Sad zbog našeg ličnog konflikta je očigledno promenila mišljenje. Primetila sam da spušta loptu sa Stefani. Ne znam zašto se meni zameralo što se družim sa Aneli, a sad se ona druži. Moje dete nije, ljudi koje je ona uzimala, ako pređu preko toga, nema ni meni nešto da se zamera ako pređem Aneli. Ja ne smatram da si mi rekla išta u afektu. Draga jeste to rekla za kameru, ali ja njoj to nisam rekla niti potvrdila. Čak sam i sinoć rekla da ne priča. Vezano za Situ i tu situaciju je istina. Stefani samim tim što je otiša na krevet kod tebe da se udrižite, ispotencirala je tu priču. Trebala si da kažeš da te ne zanima, da se ne uvlači ništa. Ja sam to rekla kod kuće, nisam rekla ovde. Imam i ja pravo da budem izrevoltirana, uvukla si me prva u sukob. To je moja reakcija na tvoje. Da niej bilo Dragane, ne bi ušle u sukob - rekla je Matora.

Sledeće pitanje bilo je za Jovanu Tomić Matoru.

- Zbog čega te je toliko iznerviralo što su Stefani i Munja bili intimni ako te ne zanima - glasilo je pitanje.

- Nisam poludela. Nemam problem da ljudi komentarišu da li imam emociju ili ne, ja znam kakvo je stanje kod mene. Nisam to rekla da bih se osvetila, možda je njima tako delovalo, ali stvarno nisam...Tražila mi je da ovde za stolom jedna drugu podržavamo, da nam se ne vide se*sualni odnosi, što je meni bilo normalno, jer sada ima dete. Vidim da je Munja objektivan za mene i za Stefani samo kada je u svađi sa Stefani - rekla je Matora.

- Što se tiče ove situacije, ne znam šta bih rekao, Matora je ovde pokušavala da kupi ljude tortiljama i hranom, ne znam što se buni kada Stefani ima normalan odnos sa Aneli. Treba da priča ono što se dešavalo među njima, da, da se ne ustručava - rekao je Munjez.

Naredno pitanje bilo je za Danijela Dujovića Munju.

- Kako te nije sramota da se tako ponašaš i raspaljuješ devojku, Stefani, koja se tek porodila. Bolje da se zbog deteta nikad nije pomirila sa tobom - glasilo je pitanje

- Nisam razmišljao koliko moje reči mogu da budu velike. Hormoni rade, ali ne bih da se vadim na hormone. Smatram da imaju neke stvari koje nisu zbog horomona. Meni je draže da radim sve da uđemo u ljubavni odnos, nego da se svađamo ovde. Smatram da sve može da se ispravi. Ne interesuju me devojke od kada je Stefani došla. Samo me ona zanima. Naravno da sam ljut posle te svađe šta sam dozvolio. Isključivo mogu da budem sa njom iz emocija. Iznervirala me zato što je volim - rekao je Munja.

- Stefani je bila izrevoltirana zbog svađe sa Munjom. Ponavljala je kako mu sve smeta kod nje. Isti im je odnos kao prošle sezone. Uvek će biti u haosu. Ako joj je Munja oprostio što je od njega sakrila, moraš da imaš obzira za sve što je prošla u trudnoći - rekla je Jelena.

Naredno pitanje bilo je za Draganu Stojančević.

- Šta se desilo pa si odlučila da priznaš vezu sa Matorom? - glasilo je pitanje.

- Osećamo se kao da smo u vezi. Imamo takva osećanja. Prija mi Jovana, zaljubila sam se - rekla je Dragana.

- Ja da pričam u njeno ime od ovoga trenutka, ja više neću. Mogla je da kaže istinu za ovaj datum, a to je da smo na taj datum priznale jedna drugoj šta imamo. Ja Miću razumem da to ne podržava - rekla je Matora.

- Dragana je ponovo tražila distancu od Matore. Evo odgovora zašto nema odgovora sad i odgovor na Matorino ozvaničavanje veze. Tvoje nezadovoljstvo je ogromno. Odaješ sliku velike folerke. Postoje situacije kada joj stvarno poverujem, a sad odaje sliku foliranta. Ona folira to za roditelje i Matoru. Koga zanima to? Za njene roditelje je sve jasno. Ona nema 20 godina niti je beskućnica i neko ko nema love. Poljubi se ako treba. Ja znam odavno, nisam hteo da izdajem Matoru - rekao je Ivan.

Naredno pitanje Milan Milošević pročitao je Ani Spasojević.

- Da li se tebi stvarno sviđa Korda ili se samo sprdaš sa Aninom nesrećom - glasilo je pitanje.

- Ne sviđa mi se Korda, to je bila sprdnja, on prođe i pita me nešto, ja ga iskuliram. Ja sam s Terzom to zajedno osmislila. Oni su za mene foliranti i sve su se dogovorili - rekla je Ana.

- Pokazala sam tu neku dozu ljubomore, isto i emocije, ne znam šta drugo da kažem...Dokazala sam. Mi se samo družimo Stefan i ja, okej smo, ali nema ništa između nas. Nisam mu oprostila ništa - rekla je Ana.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Što se žališ kad ti Aneli kaže da si fićfirić, kad si samo to pokazao? - glasilo je pitanje.

- Ne žalim se više. To je neko sa kim možeš da radiš šta hoćeš, ne znam tačnu definiciju. Možda Mateja zna. Po meni je katastrofalno - rekao je Luka.

- Za mene je fićfirić, to će i ostati. Za mene je jako malen, ispao je dno dna. Ništa dobro nije pokazao. Ja to smatram kao malen, nebitan, smešan si - rekla je Aneli.

- Vrlo je čudno da se ne komentariše što su Luka i Sandra poslati u izolaciju, a Aneli nema nikakvu reakciju. Imamo i Luku kojigovori da je jedine iskrene emocije imao prema Aneli, pa preko noći se vraćaju emocije za koje je tvrdio da nikad nije imao, a onda pravi doručak - rekla je Anđela.

Naredno pitanje Milan Milošević pročitao je Sofiji Janićijević.

- Svaka ti čast devojko, pokazala si kakav si prijatelj prema Sofi, tako to rade pravi prijatelji - glasilo je pitanje.

- Gledali smo kako je igrao Mateja, nije bitno s kim je igrao, nego je bitno što je kod nje emocije prema Mateji postala ogromna, ona to ne može da sakrije. Jako mi je žao, ona se juče raspala, rekla sam da sam uz nju, jedina je ona šetala i pravila krugove kada je meni bilo najteže ovde - rekla je Sofija.

- Naravno, Sofija mi je pokazala hiljadu puta da mi je drugarica, bila je uz mene...Biće sve top. Nije mi Aleksandra ništa kriva, nazvala sam je striptizetom, kada smo Mateja i ja dogovorili da se družimo, kada je igrao na žurki sa njom, osetila sam sujetu i ljubomoru, ja ne mogu da se družim s njim i odlučila sam da ne mogu - rekla je Sofi.

- Jeste iskrena, ja znam za ovo, danas sam to osetio i dobro sam je upoznao. Pozvao sam je i pitao: "šta je sa tobom, šta se dešava?", rekla mi je da kada smo postavili granice, rekla mi je da više ne može. Zagrlio sam je i rekao sam joj da nećemo imati komunikaciju i nećemo se družiti. Ona je meni najdraža ovde i dalje, jako sam otvoren bio prema njoj - rekao je Mateja.

Naredno pitanje bilo je za Slađu Lazić Blamolinu.

- Kakvo je ovo blamiranje na žurki? Spopadanje Terze, nameštaš se kao ku*va - glasilo je pitanje.

- Zaljubila sam se. Ja njega uvek spopadam. Dajem obećanje da neću više spopadati Terzu. Spopašću ga za dva meseca - rekla je Slađa.

Naredno pitanje bilo je za Marka Stefanovića.

- Marko, da li znaš da si bez kape i sa osmehom na licu postao drugi dečko, Sofija je bila u pravu da skineš kapu i da počneš da se smeješ - glasila je konstatacija.

- Ja nosim kačket od kada sam ušao ovde, slušam svoju devojku i to je to. Jedino kada treniram ne nosim kačket - rekao je Marko.

- Ja jesam rekla da je lepši bez kačketa, jer mislim da nema potrebe da nosi kačket. I meni i jeste lepši bez kačketa i više puta sam istakla da je zgodan, ništa loše nisam rekla, a da li je mene poslušao, to on zna - rekla je Sofija.

- Nemam komentar na sve ovo. Ja mogu da mu govorim šta poželim i kada poželim, a druge devojke treba da gledaju. Isto tako, Marko i ja komentarišemo da ako Sofija skine kosu, ličiće na Brendu - rekla je Sanja.

Nakom emisije Uroš Stanić prišao je Radi Vasić kako bi joj se izvinio za pominjanje njenog pokojnog supruga Radeta.

- Nemoj više Radeta da pominješ, kada pričaš o Ani, nemoj mog muža, molim te. Nije on tema, preskoči - rekla je Rada.

- Samo sam ponovio njegove reči, ali više ne mogu, nemam snage - rekao je Uroš.

