Šta je zapravo istina?

Sofija Janićijevć još jednom promenila je priču o svojoj prošlosti, a Danilu Dači Virijeviću je sad priznala da nikad nije radila u Tetovu i da Atmir Alba nije njen bivši dečko, već saradnik dečka sa kojim je bila, za kog sumnja da je plaćen da priča protiv nje.

- Slušaj, sad ću da komentarišem Terzu i njegovo ponašanje kako treba. Neka me napada, a ako non stop spominje Atmira moraću da puknem, ali ne bi bilo dobro za mene. Ja ću da kažem stvarno ko mi je bivši dečko, pa neka se desi napolju, a ne da mi se nameće neko ko je pisao Milici i da stalno potvrđujem da sam bila sa Albancem. Čim ovako komentariše Sanja izgled znači da laže i da ne postoji slike. Druga stvar i da je izašla slika ovde bi se odmah znalo ko mi je bivši dečko, svi bi znali. Ja ne znam šta pametno da uradim ako me ovaj kreten napada, smučilo mi se da pričam o nekome ko ne postoji. Jedva čekam da izađem, sklonim to ime i da pošaljem sve slike. Ti znaš da ja u Tetovo nisam otišla nikad. U Skoplje da, a u Tetovo ne - govorila je Sofija.

- Je l' si živela u Tetovu? - pitao je Dača.

- Ne. Ja sam rekla sve što je Milica rekla jer ko zna šta bi bilo. Ja da sam rekla ime pravog dečka koji mi se usr*o u život ko zna šta bi bilo jer njegovo ime ne smem da spominjem. Ja ćutim zbog mame i tata. Nisam kad živela u Makedoniji, išli smo tamo jer on tamo ima firme - pričala je ona.

- Da li si radila u Tetovu? - upitao je Dačo.

- Nikad. Bili smo jednom u prolazu i zato sam sklakala na Aleksandru kad je rekla da smo isto. Ja sam za kafanu čula od Aleksandre, neko je prvi rekao pa sam ja to ponovila. Ja da nisam ponovila izazvala bih katastrogu, a mogu i sa ovim što sad pričam. Želim ta osoba koja mi je nametnuta ovde da mi je bivši da kaže da li je plaćen da kaže da je bio sa mnom - nastavila je ona.

- Rečeno je da tamo ima firma Alba - dodao je Dačo.

- Da, jer je to moj dobavljač i prijatelj od mog dečka - rekla je Sofija.

- Ti si nameštena? - pitao je Dačo.

- Da. Neću da napravim katastrofu mami i tati. Pošto ću sa Tarzanom da se raspravljam on će da ga pominje, a meni je od toga muka. Ja kad čujem ime alergiju dobijem. Ja ovo ne želim nikome da kažem, ali ako me pitaju. Meni je mama rekla da ne spominjem Medu za Novu godinu i da Meda ne postoji, ona možda i zna zašto. Taj dečko je sličan po izledu sa Markom, samo je krupniji - nastavila je Sofija.

