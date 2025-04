Nakon što je Sofija porekla da je radila u Tetovu, oglasio se Terzin drug: Ubeđen u jednu stvar

Imao šta da kaže!

Sofija Janićijevič je danas još jednom promenila je priču o svojoj prošlosti, a Danilu Dači Virijeviću je sad rekla da nikad nije radila u Tetovu i da Atmir Alba nije njen bivši dečko, već saradnik dečka sa kojim je bila, za kog sumnja da je plaćen da priča protiv nje.

Nakon što je Sofija to izjavila, pozvali smo Terzinog druga koji nam je otkrio kako gleda na to i da li se plaši da će doći do pomirenja Terze i nje:

- Mislim da Sofija sada pokušava da se opere od svega, ali joj ne ide, tačnije se nadam da Terza neće poverovati u to što sada priča ta devojka, ne treba mu to nikako. Deluje mi da ona pokušava da ga osvoji opet pa je krenula ponovo da menja svoju priču o prošlosti - iskren je bio Aleksandar.

Autor: N.B.