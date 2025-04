Neka me sahrani, pa neka bude sa Matorom: Draganina mama očajna zbog ćerkine afere u Eliti, za njihovu ljubav neće ni da čuje! (VIDEO)

Gorica progovorila o ljubavnom odnosu koji trese Belu kuću!

U emisiju "Pitam za druga" na RED televiziji kod voditeljki Anastasije Buđić i Maše Mihailović uključila se majka Dragane Stojančević,

- Loše sam, teško... Nije mi dobro, nije mi prijatno. Zašto su ustale i priznale vezu, zašto nisu sakrile? Nikad nije pokazivala, ovo je prvi put, niko nije primetio to od njene porodice i drugara. Ona je ustala i rekla da joj se ovo prvi put dešava i da nju vidi kao muškarca, dečačića. Ona jeste pogubljena... Ne znam šta bi moglo da me uteši. Zaboravila je na nas, sve manje nas pozdravlja, u glavi joj je haos - govorila je Gorica.

- Šta ako dođe posle Elite dođe sa Matorom i kaže da je to njena devojka? - upitala je Maša.

- Ja to ne bih prihvatila, ni familija. Razočarala me je, iznenadila, ljuta sam, ali volim je najviše na svetu - rekla je Draganina majka, pa otkrila šta će joj poslati za Uskrs.

- Sve mogu da joj poašljem, ali mozak ne mogu, ali bih joj to najradije poslala. Ja Matoru ne krivim, ona je nije terala ništa na silu, Dragana je sama htela. Matora je rekla da se odvoje, Dragana spava u pabu, pa se vrati. Dragana je trentno na zadatku vidim da joj odlično ide, a da li se setila da joj je sestriću bio rođendan? Sve više zaboravlja na nas. Nadam se da neće doći do ozbiljnog... Matora mi ništa nije kriva, sa kojom je ostala duže od godinu ili dve? Šta će joj to u životu? - pričala je Gorica.

- Da li bi Vam se Matora dopala kao njenizbor da je muškarac? - pitala je Anastasija.

- Pa ne bi mi se dopao odnos, ona izađe i napije se i odmah bude sa drugom. Mislim da je zaboravila kako se mi osećamo, vidi samo njihov odnos. Imam nade da će nedelja bar nešto malo da promeni. Ja ne mogu da zamislim da budu zajedno, to ne bi trajalo. Ljubav prema nama daje njoj, zašto? Ona nas voli najviše i vezana je za nas, emotivna je i sama zna koliko joj porodica znači. Da li je moguće da je ljubav prema nama dala njoj? Matoroj ne verujem, neka Dragana dođe kući, neka me sahrani i neka se vrati i bude sa Matorom. Ja to ne bih mogla da preživim - poručila je Gorica.

- Spekuliše se da je Dragana imala afere, spominje se Mateja Matijević. Da li je Dragana bila u vezi sa Matejom? - pitala je Maša Mihailović.

- Koliko znam o Mateji mi je pričala da su se jednom videli, izašli i to je to. Verujem da priča istinu o Mateji - rekla je Draganina mama.

Autor: A. Nikolić