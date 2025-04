Ovo nikako niste smeli da propustite!

Četvrrtak je rezervisan za emisiju ''Gledanje snimaka''. Voditeljka Ivana Šopić sinoć je učesnice Elite suočila sa svim njihovim postupcima, koje su pokušali da sakriju i gurnu pod tepih, ali im ipak nije pošlo za rukom, te su se mnoge stvari razotkrile.

Voditeljka Ivana Šopić je na početku emisije "Gledanje snimaka" najavila je prvi video snimak na kom je prikazano kako Nenad Marinković Gastoz govori Jordanki Denčić Džordi da ne treba u rijalitiju da ga pita da li se Stefanu Kariću sviđa Anđela Đuričić.

- To je njegovo mišljenje. Ne znam zbog čega ne može da iznese svoje mišljenje, to morate njega da pitate. Čudi me da je tako odgovorio Jordanki jer ima takav stav prema kamerama - rekao je Karić.

- Moraću da priznam da je Stefan Karić zaljubljen u Anđelu, mi ne možemo da živimo od te ljubavi koju oseća prema njoj...Čekaj, je l' ste vi počeli da budete sarkastičan kao i ja, ja sam na klipu bio sarkastičan - rekao je Gastoz.

- Mislim da je ispao gluplji nego što je Jordanka - rekao je Stefan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći snimak i takmičari su imali priliku da vide kako Ivan Marinković razgovara sa Jovanom Tomić Matorom o emocijama koje ima Stefani Grujić.

- Meni je ovo Ivan rekao ispred diskoteke. To tako nije, meni su emocije prestale.Ovde mi deluje da je ona kao nešto tužna, pa je došla kod Ivana na savetovanje. Ovako se ne priča o osobi koju ne podnosi i koju ne može da gleda - rekla je Stefani.

- Ivan je doktor za ljubav. Ne priča se o tome kako se Matora ponašala prema trudnoj Stefani, ali je jako bitno da se komentarišu naše svađe. Ovo mi je suludo da komentarišem, rekla je kako joj je nešto tužna. Gleda kako se ona ponaša - rekao je Munja.

- Pričala sam o emisiji, prepričavali smo to. Ona je sada baš polupana. Naravno da ću da pričam o tim situacijama, ali nemam situacije kao ona. Jesam bila s*ebana i tužna. Svaki put kad me udari na to, najviše me bole njene reči - rekla je Matora.

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazano je kako Sanja Grujić i Slađa Poršelina pljuju Nenada Marinkovića Gastoza.

- Slađa se loži na mene, neće to da prizna, koja je želela da drugu si*u da meni, pošto kao Ivan Marinković gas - rekao je Gastoz.

- Ja sam podržavala Gastoza, to je istina. Nisam ti se ni popela na ku*ac, iako si komentarisao da ćeš doći na Zlatibor. Hoću da kažem da je zmija progutala žabu, jer ne postoji. Mislim da je ova zmijurina progutala žabu, izvređao me je dečko koji sedam meseci nije vređao žene. On se iskompleksirao, rekao je da duguje nekim ljudima pare - rekla je Poršelina.

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazano je kako Jovana Tomić Matora ogovara Stefani Grujić.

- Iz kreveta ne. To nije istina. Pokazivala sam nulu.Njemu smeta kad ja urlam i ne znam da se ponašam. Ne želim više ni sebe ni njega da dovodim u takve situacije - rkela je Stefani.

- Poslednja provokacija je bila u ponedeljak. Pre toga je bilo svaki dan. Kad god da Munja šmugne iz kreveta, ona me provocira. Ne znam šta da mislim više kad je Stefani u pitanju. Ako je u ponedeljak prestala, očigledno ima neku potrebu, jer je u utorak bila kod Drveta. Mislim da namerno hoće da tera rijaliti sa mnom. Zašto je toliko važan moj odnos prema mojoj porodici i mojim prijateljima? Munja je takođe kontradiktoran, nekad je utišava, a ovamo joj daje. Malo sam predaleko otišla, kad sam rekla da je otišla kod Aneli u krevet, a zapravo je Aneli došla kod nje - rekla je Matora.

- Matora sve prebacuje na Stefani. Pored kreveta smo sedele i Matora je rekla Dragani da Stefani čuje: "Joj gde si bila do sad? Da sam znala da si tako ekonomična, imala bih do sad milione". To nisam prvi put čula od Matore. Govorila je tako i za Anitu da je ekonomična, da je štekara - rekla je Aneli.

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazano je kako Stefan Karić komentariše svoj postupak i svoju devojku.

- Znam kako se komentariše. Postupak kao postupak je neprimeran kad sam ja u pitanju. Pokazao sam nešto što se nije očekivalo. Pokazao sam da umem da igram rijaliti, kao šoumen. Ne brinem zbog nje, znam kakva je i šta misli. Da sam znao da omiljeni moraju da spavaju u hotelu ne bih nikad to uradio - rekao je Karić.

- Reč "osuda" mi je smešna u rijalitiju. Mi ovde samo rasuđujemo. Meni su bitne rekacije ljudi koji su ubedljivi i imaju stavove, u ovoj situaciji su više navijali što je Karić to uradio. Da je neko drugi to uradio bilo bi totalno drugačije. Mića bi drugačije osudio da je neko drugi - rekla je Jelena.

Voditeljka emisije "Gledanje snimaka" Ivana Šopić, po završetku pauze za reklame, dala je reč Nenadu Marinkoviću Gastozu.

- Gastoze rekao si Urošu da mu je Anđela tiha patnja, sada prolaziš ovuda i rekao si Kariću, a na šta se Stefan nasmejao - rekla je Ivana.

- Gastoz je bio odvratan prema Aneđli, sada je u nekoj normalnoj fazi. Vi idete na bolje, učvrstili ste vašu ezu. Čuj Karić ne vidi - rekao je Uroš.

- Uroš je rekao da ga štitiš i da verovatno postoji nešto - rekao je Gastoz.

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazana je svađa Aneli Ahmić i Jovane Tomić Matore.

- Videla sam sad da sam ja burnije reagovala, to se vidi. Generalno o Dragani imam loše mišljenje, mislim da ona pumpa Matoru protiv mene. Ovo je bio šlag na tortu, počeo je još od debate. Mislim da nema potrebe da spominje moju sestru. Ivan je nekako i navikao spominjanje, znam kako gleda na to, ali ne znam kako gleda moja sestra. Ona i Ermina su drugarice, zašto bi se one sad svađale zbog mene i Matore. Ja nisam bila napolju, Luka mi je jednom provukao da ima neka devojka napolju, tad nije bilo nešto između nas - rekla je Aneli.

- Imala sam od srca potrebu da je pitam. Krivo mi je bilo. Ja sam mimo Dragane, otišla i pitala je. Da sam se obratila ružnim tonom, nisam - rekla je Matora.

- Mene si razočarala. Ulaziš ovde i govoriš laži. Ovde svi znaju za tu devojku. Ako si već imala nešto, trebala si prvo meni da kažeš. Da sam imao devojku nikad ne bih ušao u nešto ovde - ubacio se Luka.

Naredni klip koji su učesnici imali priliku da vide je još jedna svađa u nizu Jovane Tomić Matore i Aneli Ahmić.

- Ne plašim se ničega, nije mi bilo jasno što se to dešava, evo sada gledam klip kako ja nju ne vređam, a ona mene vređa sve vreme. Ovde se poziva na klip, evo videli smo, drago mi je što je sve bilo istina - rekla je Matora.

- Pola sata ste sedele u garderoberu i ona ti je ispirala mozak - rekla je Aneli.

- Ima pravo, sve i da mi je ispirala mozak, devojka mi je. Ti si pričala da sam se ja obratila ružnim tonom, to si sve ti pričala. Smatram da me je izdala, ali neću da se svađam s njom. Kada ovako us*re, Aneli preokrene, krene da plače i odmah kreće da glumi povređenu osobu - rekla je Tomićeva.

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazan razgovor Bore Terzića Terze i Sofije Janićijević, kada joj je prebacivao za Marka Stefanovića.

- Terza i ja ne sedimo zajedno jer hoće da me ukanali, nije iskren. Ja sam njemu rekla nešto što nisam trebala. Nakon onog što je uradio više nisam imala trunku poverenja u njega. Zezala sam se kad sam mu rekla da nije blam, za emocije i sve to. Rekla sam mu nešto vezano za Luku, što je on ponovio više puta. Hteo je da me razdvoji od Milene, ali neće uspeti. Bilo je pitanje za Marka Stefanovića. On misli da sam ja sela ovde da bih gledala u Marka. On ljubomoriše, nisam sela zbog toga. Zbog toga što smo on i ja napravili s*anje, ja moram ovde da sedim i ćutim. Uvek imam nešto da kažem na svaku temu, a on odmah skoči na mene - rekla je Sofija.

- Ona se meša tamo gde joj nije mesto. Ja nju ne kanalim. Kad je Kačavenda došla sa suđenja pričali su o Lukinom kumu, ona je došla kod mene i rekla kako ne može da sazna sve. Kako se Sofija setila posle par meseci da se Srđan i njena mama druže? Odakle meni ove informacije? Je l' ti pretila Vučkom, Marko? Ja sam joj rekao: "Šta to radiš", a ona je meni rekla: "Neka, treba meni ovo, platiće mi napolju" - rekao je Terza.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici Elite imali priliku da vide kako Luka Vujović zamera Bori Terziću na vrelom i prisnom plesu, što možete pogledati OVDE, te je Ivana dala reč Vujoviću.

- Mi smo bili u svađi, nismo ni pričali, i onda da uđem u diskoteku, Terza je bio sa Aneli i osećao sam se baš bezveze, ona je bila okrenuta ka meni, izgledalo mi je kao provokacija...Izazvala je nešto što nijedna žena prema meni nije, tada je bila svađa i sa Milenom i sa svima, meni se tada sve skupilo i hteo sam da idem - rekao je Luka.

- Luka ne smatra Terzu za prijateljem, jer da smatra, on opet zna te kodekse i ono što priliči muškarcu, pričam za muške prijateljske odnose - rekla je Sofija.

U narednom video snimku koji je voditeljka Ivana Šopić najavila prikazan razgovor Bore Terzića Terze i Aneli Ahmić sa Matejom Matijevićem nakon razgovora sa Drvetom.

Detaljnije pogledajte OVDE!

- Rekao sam u radiju da Aneli nije ništa kriva. Malo sam bio izrevoltiran jer sa njom imam svađe inače. Ljubomorisala mi je na Aleksandru, ja sam ostao u šoku. Odvratno se ponaša. Nema prijatelje, nek se zapita zašto je to tako. Nema kvalitete - rekao je Mateja.

- Ovakvu mržnju prema meni ja nikad nisam videla. Ima Boga. Ljigav si. Povređivao si me i vređao neprestano. Rekao si mi da ćeš je*ati i moju sestru ako bude trebalo - rekla je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici Elite imali priliku da vide kako razgovaraju Marko Stefanović i Sanja Grujić.

- To je bio ponedeljka, već sam završila sa plakanjem. Marko me branio od Sofije, Uroš nešto rekao a on se smejao, ali to mi je najmanji problem. Karić mi je rekao da se manem njihovih provokacija. Sofija mi nije bila prioritet - rekla je Sanja.

- Nasmejao sam se na osnovu toga kako je Sofija komentarisala Sanju - rekao je Marko.

- Pitao me da li može nešto da mi kaže, a ja sam mu rekla: "Ti uvek možeš", on se nasmejao i rekao: "Ma beži bre". On se inače ne smeje, pa vam je verovatno zato čudno - rekla je Sofija.

Aneli Ahmić došla je kod Lepog Miće u Pab da mu se izjada, te je rešila da otkrije šta joj je na duši.

- Kad Slađa ogovara ja se sklanjam se, neću ni alkohol piti - rekla je Aneli.

- Ne znam. Da si mene slušala, pričao sam ti - rekao je Mića.

- O njemu neću da pričam. Neću više nikad popiti, obećavam. Ovaj pije i loče, nagovarao me. Pre nisam, znala sam da to Janjušu smeta, ja sam poštovala.On nije bio za to. Volela sam, nisam pila. Ovaj pije i loče pa se ja napijem iz inata. Ne želim. Nemam snage da se pravdam. Na izdahu sam snage. Nemam više taj žar da se pravdam - rekla je Aneli.

Autor: S.Z.