Nemir se osećao u vezduhu!

Sinoć je u "Eliti" održana emisija "Pitanja novinara", a predstavnici sedme sile detaljno su ispitali učesnike o gorućim temama u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Na samom startu Nenad Marinković Gastoz je progovorio odnosu sa Stefanom Karićem i otkrio da li misli da se upravo njegovom ljutom rivalu dopada Anđela Đuričić.

- Svaki normalan muškarac na svetu bi trebao da se loži na Anđelu, zato što muškarac koji se ne loži na Anđelu ili je gej ili nije normalan? Znam da Karić nije gej, ali nije nešto lud. Obzirom da dečko ima devojku, njegova ložna strana je na drugoj strani. Mislim da nema devojku da bi udelio neki kompliment u tom domenu - rekao je Gastoz.

- Osećam se kao da mi podcenjuješ inteligenciju, da li misliš da ću ja ovu vrstu spina da ja progutam i završim temu? - upitao je Darko.

Darko Tanasijević razgovarao je sa Nenadom Marinkovićem Gastozom o trenutku kad je Stefan Karić odabrao Anđelu Đuričić za omiljenu osobu.

- Ne smatram. Mislim da je Karić zaštitnik Anđeli i da sve vreme želi da joj objasni da je bio u pravu. On samo čeka da izađemo, raskinemo i da kaže: "Je l' sam rekao?". On je našao u ljudima nešto dobro, a u našoj vezi ne. Ja prema ovom momku imam neko poštovanje, samtram ga za jačim karikama u kući, volim sa njim da pričam, ulazim u rasprave. Kad jedan takav lik kog gledam s poštovanjem meni ukaže toliko nepoštovanje i toliko me osudi gledam da li je on normalan. On tapše neke ljude koji mu p*še k*rac. To me je razočaralo. Mi smo tu jedan za drugog, sitnice su u pitanju - rekao je Gastoz.

Anđela Đuričić dodatno je podgrejala sumnju da su ona i Karić bili u tajnoj vezi, zbog njega je čak zaratila i s Gastozom.

Anđela Đuričić je ubro pronašla način da smanji tenziju koja je nastala u kući zbog Stefana Karića i da nastavi njihov odnos normalnim tokom.

Jedva je dočekala prvu priliku da potkači Nenada Marinkovića Gastoza za haos koji se desio sa Stefanom Karićem i upotrebi reči koje su izgovorili takmičari koji nemaju lepo mišljenje o njemu.

- Je l' si dobro posle nokauta? Je l' si se izdigao? - pitala je Anđela.

Nenad Marinković Gastoz i Anđela Đuričić uživali su u ljubavnim igrarijama za vreme emisije, a on je na indirektan način od nje želeo da čuje da li je željna intime sa njim.

Stefani Grujić je totalno promenila ploču i pokušala da spusti loptu sa Jovanom Tomić Matorom, ali jedan njen potez je totalno izbacio iz takta.

- To ćemo videti sledeće godine kada bude došao neko drugi s njene strane i pričao kakva je ona bila u spoljnom svetu isto kao što je za Anitu tvrdila da laže, pa ove godine priznaje. Ona se tako lako kune samo da bi zamazala ljudima oči. Ona sav bes koji oseća prema Aniti je preusmerila na meni - rekla je Stefani.

- Ja nju nikad nisam u životu udarila u trudnoći, ja sam je vukla, ali je nisam šamarala - rekla je Matora.

- Ona prizna onoliko koliko može da se nosi s tim - rekla je Stefani.

Luka Vujović kivan na Aneli Ahmić, Bori Terziću Terzi otvorio dušu o svojim osećanjima.

Milena Kačavenda demolirala Draganu uvredama, ubeđena da igra rijaliti s Matorom.

Aneli Ahmić razvezala jezik, pa brutalnim rečima napljuvala vezu Matore i Dragane Stojančević.

Luka Vujović priznao da više ne zna gde udara, emocije ima prema dve devojke, a evo ko je još u igri.

- Pričali smo o tome, ne želim da ona mene spušta i ponižava, a ja da priznajem emocije. Trenutno mi je lepše da provodim vreme sa Sandrom nego sa Aneli. Naravno da imam emocije prema Sandri, šest meseci sam sedeo s njom 24 sata - rekao je Luka.

Ana Nikolić pokušava da igra dvostruku igru. Stefan Korda ne odustaje od pomirenja.

Sanja Grujič i Marko Stefanović progovorili o svim problemima, Sofija Janićijević dodatno začinila i obelodanila njegove tajne poglede.

Mateja Matijević i Bora Terzić Terza u brutalnom sukobu, brutalno se isprozivali i okončali prijateljstvo

Autor: A.Anđić