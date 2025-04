NJEGOV HUMOR SAM NAJBOLJE RAZUMELA: Sofi stavila Mateju u DRUGI PLAN, pa ovog muškarca nazvala najduhovitijim! (VIDEO)

Šok!

Učesnici Elite danas biraju tri osobe koje umeju da ih najbrže nasmeju. Naredni na redu da kaže svoj stav bila je Ana Nikolić.

- Moja mama je na prvom mestu. Ona je osoba koja me najčešće nasmeje. Na drugom mestu je Gastoz, koji je veoma talentovan za to da nasmeje ljude do suza. Stanić je na trećem mestu - kazala je Ana.

- Mnogi od vas nisu bili iskreni. Lažno se volite. Na prvom mestu, kada je anketa u pitaju, što se mene tiče je Đole. Sanja je takođe osoba koja mi izmami osmeh na licu. Matora je na trećem mestu, nadam se da ćemo se ovog leta družiti - kazala je Slađa.

- Mića pokušava da mi izmami osmeh na licu svaki put kad sam neraspoložena. Kad mi je teško, on je tu za mene. Često razgovara sa mnom poput psihologa. Ivan postaje sve zanimljiviji u poslednje vreme. Matora je najzanimljivija - kazala je Ivanija.

- Matora me trpi kad niko to ne ume. Smejale smo se u hotelu dosta, više nije tako. Na drugom mestu je Đole. Na trećem je Mića - kazala je Dragana.

- Meni je smeh nešto najvažnije. Konstantno sam nasmejana. Gastoza moram prvog da navedem. Njegov humor sam najbolje razumela. Mateja je naravno tu, padala sam s kreveta od smeha kad sam pored njega. Đole je presmešan, on ume da nasmeje ljude oko sebe - kazala je Sofi.

