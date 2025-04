Aleksandra Nikolić privukla je ozbiljlnu pažnju javnosti kada se pojavila na malim ekranima u "Eliti", a posebno se o njenom životu saznalo kada je na imanje kročio njen oženjeni bivši dečko Milovan Minić, pored kog je pozirala za vaskršnji editorijal Pink.rs portala!

Buran život i "kamenje spoticanja" na koja se nije saplela prate Aleksandru Nikolić, aktuelnu učesnicu "Elite 8", koja dolazi iz Subotice, a koja je rešila da se na ovaj način izbori i zaradi novac za svoju ćerkicu, koju je dobila u braku sa bivšim suprugom Urošem.

Ni ne sluteći šta je čeka, njen bivši oženjeni dečko, Milovan Minić, rešava da zbog njene veze, tada, sa Ivanom Marinkovićem, kroči na imanje u Šimanovcima, useli se u Belu kuću i pred milionima gledalaca svede račune sa svojom ljubavnicom.

Naime, njihove svađe i rasprave mesecima su tresle zidove Bele kuće, a prljavog veša, koji su na tone istresli za crnim stolom, iz dana u dan šokirao je kompletnu domaću javnost: od njenog posla u Tetovu, za koji on kaže da je platio autobusku kartu, do iznajmljenog stana, njegovog odnosa sa njenom ćerkom, pa preko njenog bivšeg muža, ljubomore, Minićevog odnosa sa suprugom Marijanom Minić, pa sve do njenih eksplicitnih fotografija i snimaka.

Tom prilikom, u Belu kuću se, kao specijalni gost, uselila njena majka, Milosava Pravilović, koja je stala u zaštitu svoje ćerke, te se i ona verbalno obračunavala sa bivšim zetom Milovanom, sa kojim ni ona, a ni njena ćerka, danas nisu u dobrim odnosima.

Njih dvoje su, naime, za vaskršnji editorijal portala Pink.rs pozirali kao potpuni neznanci, te su sa čuvenim "poker face"-om pokazali da je skala netrpeljivosti među njima dvoma eksplodirala i da za njihov odnos budućnost ne postoji.

Autor: Nikola Žugić