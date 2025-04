ONA JE AUSTRIJSKI MRAVOJED: Vesna Vukelić Vendi slasno osolila po Stefani, pa žestoko prokomentarisala njen odnos sa Matorom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom, uskršnjem izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditelji Anastasija Buđić, Stefan Kandić Kendi, Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić, ugostili su pevačicu Vesnu Vukelić Vendi.

Ona je progovorila o dešavanjima u najgledanijem rijalitiju svih vremena, Eliti, te se osvrnula na odnos Danijela Dujkovića Munjeza, Stefani Grujić i Jovane Tomić Matore.

- Na pozornici je druga liga igrača. Previše su jednomisleći, nema tu vatre, nema tu žara, ali su se nametnuli. Munjez vitla kao razelektrisani molekul, on se grčevito bori, a ona ima jednu nezagvalnu situaciju, ona je jedna obična konobarica, koja vitla od osobe do osobe. Ona je krčmarica, što ne znači da je to nešto loše, ali njoj priliči taj termin, jer nema slojevitosti u sebi, kao neki australijski mravojed, odnosno to ne postoji, ali to je neka moja izmišljenja klasifikacija. Meni je njihova situacija apsurdna. Ona je Matorina verenica bila, pritom, kao verenica nije imala se*sualan odnos sa njom. Koliko sam ja razumela, nisu pre nego što se porodila. Kako je onda moguće da je nju pre toga zvala devojkom, kupuje kolica za bebu, a nije došlo do se*sa?!

Autor: S.Z.