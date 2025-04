Ti si fejk: Anđela sasula Luki sve u lice, otkrila šta mu najviše zamera, pa uzdigla Sandru u nebesa (VIDEO)

Imala šta da kaže!

U toku su Nominacije. Takmičari večeras biraju između Sandre Obradović i Luke Vujovića, a prva koja je nominovala bila je Anđela Đuričić:

- Krenuću od Luke, meni je tvoje prirodno ponašanje bilo onih prvih mesec dana, a od kada si se vratio ve mi je fejk i igranje rijalitija. Iskreno kod tebe mi se gadi kako vređaš žene na najgori mogući način, a povredio si ih obe. Ono što si uradio Sandri je jako ružno, ispao si ološ prema njoj. Nikada neću zabraviti laži na moj račun, prvo si rekao da sam bila sa nekim tvojim drugom iz Crne Gore, a onda za klip koji postoji, odnosno ne postoji, sve te priče, a svi znamo da postoji klip vani a ti si lagao i za to. Iskreno mislim da ti je stalo samo do samog sebe, ni do koga drugog, a previše lažeš, presmešan si, ti i Korda ste mi isti. Ne zaslužuješ ni Sandru ni Aneli, ali nisi ti blam, one su, jer ti dozvoljavaju to, naravno šaljem tebe - rekla je Anđela pa se obratila Sandri:

- Prelepa si žena, sjajna osoba, a jedno si dala pristup ovom čoveku,a iskreno mislim da je tvoja vrednost mnogo veća,a zbog njega gubiš na veličini. Nemaš nijedan loš postupak, ali povedi računa sa njim, jer nije iskren on se igra.

Autor: N.B.