Sama sam za sve kriva: Aneli iznenadila sve nominacijom Luke, Sandra kao oparena skočila na nju (VIDEO)

U toku su "Nominacije", a takmičari "Elite" večeras biraju između Sandre Obradović i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić.

- Što se tiče njih dvoje biću kratka. Nemam dobro mišljenje o Sandri i Luku. Šta se desilo desilo se, ponašaću se kako mislim da treba. Ne treba niko da mi govori kaok treba da se ponašam. Ja ću da pošaljem Sandru, a ostaviću Luku. Imam osećaj kao da sam ja nominovana i da će ljudi celu noć da me provlače - govorila je Aneli.

- Je l' te povredio Luka? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja sam sama za sve kriva, nije me povredio i to je to. Ja nisam dobro, to je i Stefan primetio. Ne želim da pričam o njih dvoje. Smatram da sam pogrešila, da me niko nije povredio i da se niko nije igra sa mnom. Sandra je mene pljuvala kad sam bila nominovana. Šaljem nju, a za stara vremena šaljem Luku - rekla je Ahmićeva.

- Ti si jedva sa njim ušla u vezu i govorila si da nećeš da se zaljubiš. Da li se desilo ono od čega si strahovala? - pitala je Ivana.

- Ne - odgovorila je Aneli.

- Mene samo zanima šta sam ja konkretno uradila? Ona je rekla da nema lepo mišljenje o meni. Rekla si da sa mnom nikad nisi kafu popila i vreme provela. Ona hoće da ispadne žrtva, a ja sam jedina žrtva njihovih laži. Ne znam koji sam imala postupak prema njoj da ona ne bi imala lepo mišljenje o meni

Autor: A. Nikolić