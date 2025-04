PREKO KRISTALA JE HTEO DA PIJE PROSEKO: Gastoz prozvao Luku zbog ponižvanja Sandre, a onda je Ena pokazala zube bivšem prijatelju (VIDEO)

Šok!

Nenad Marinković Gastoz je naredni nominovao:

e- Ovde imamo dvoje mladih ljudi koji zamalo da budu najlepši par u kući, ali LUka je preko kristala hteo da pije proseko. Meni je on bio jako drag kada sam saznao čiji je sin. Zanmljiv momak, jako harizmatičan, ali u želji da bude najbolji ispada glup, kada bi bio samo dobar, bio bi pravi. On nije loš, lepuškast je, lepa energija, zanimljiv je, ali i njega i njegovu bivšu mogu čestitke i pisma jako da poremete. Vi treba da radite kako se osećate, da budete iskreni, a ljudi će to prometiti. Više te je izvređala devojka zbog koje si vređap moju a ona i ja smo ti ćutali. Sa druge strane Sandra, devojka na mestu, jako prijatna. družimo se, nemam šta da joj zamerim, a kada je bila sa Lukom u vezi bila je tako odbojna jer je vodila računa o nekim stvarima jer ne želi da njen sin to gleda. U želji da ostane dostojanstvena, LUka je otišao na drugu stranu, naravno sačuvaću Sandru - rekao je Gastoz.

- Ja sam odlučio da nikome na odgovaran, praznik je i bolje da se sklonim - rekao je LUka.

Nakon Gastoza je nominovala Ena Čolić:

- JA sma htela da ova nominacija bude konkretna, ali ja opet imam zadršku što se tiče njena, ali ja nemam to u sebi što ima on, taj afekat ili momenat. Luka je bio tu uz mene, kao i ja uz njega, ali mi je okrenuo leđa, što jha nisam mogla da verujem da je uradio. On je mene nazvao s*ermušom, da sam bila sa njegovim drugarima koji su oženjeni, a to je laž, on je mislio na drugog momka, ali su ljudi razvili film, on je sve lagao o meni, ja sam njemu bila prijatelj, on meni nije. On je bio jedan dečko pra diskvalifikacije, a to što je govorio da sam ja blam zbog veze sa Pejom, a on je ušao sa Aneli a svi znamo ko je ona - rekla je Ena.

Autor: N.B.