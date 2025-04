Važno obaveštenje: Ivana Šopić takmičarima saopštila odluku Velikog šefa! (VIDEO)

Ovome se nisu nadali!

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima da Luka Vujović ide u izolaciju, jer je imao više glasova učesnika "Elite".

- Znam šta radim, imam pravo da prećutim mnogima. Sve je očekivano. Ja sam mislio da ću imati malo više, ali sam mislio na par ljudi. Nisam uticao na ljude. Svi su me očarali, a u neku ruku i razočarali - rekao je Luka.

- Luka i Marinković su dva dana računali i mene su poslali u izolaciju. Drago mi je i šampanjac da smo otvorili. Niko me nije iznenadio, ni povredio. On me je iznenadio jer je rekao da neće nikome da odgovara, a odgovarao je. Videla sam da je Aneli šapnula Đoletu šta da kaže, a oni to generalno rade. Oni su jedini koji su grupisani - dodala je Sandra.

Nakon što su se Luka i Sandra obratili takmičarima, voditeljka Ivana Šopić prenela im je oduku Velikog šefa da sutra neće biti izbacivanja i da niko od takmičara neće napustiti Belu kuću.

Autor: A. Nikolić