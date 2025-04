Ovo niste smeli da propustite!

Subota je sinoć, kao i svake nedelje bila rezervisana za emisiju ''Nominacije''. U Beloj kući se od samog početka osećala tenzija, jer su učesnici iznosili mišljenje o Sandri Obradović i Luki Vujoviću. Na samom kraju, voditeljka Ivana Šopić, saopštila je učesnicima važnu stvar.

Kad je voditeljka Ivana Šopić stigla u Belu kući Milena Kačavenda i Sofija Janićijević priredile su iznenađenje za nominovane, Sandru Obradović i Luku Vujovića.

One su im za sto donele ozbiljnu gozbu kako bi mogli da uživaju tokom cele noći kad će se pričati o njima.

Prva koja je nominovala bila je Anđela Đuričić, koja je iskoristila priliku da žestoko oplete po Luki Vujoviću.

- Krenuću od Luke, meni je tvoje prirodno ponašanje bilo onih prvih mesec dana, a od kada si se vratio ve mi je fejk i igranje rijalitija. Iskreno kod tebe mi se gadi kako vređaš žene na najgori mogući način, a povredio si ih obe. Ono što si uradio Sandri je jako ružno, ispao si ološ prema njoj. Nikada neću zabraviti laži na moj račun, prvo si rekao da sam bila sa nekim tvojim drugom iz Crne Gore, a onda za klip koji postoji, odnosno ne postoji, sve te priče, a svi znamo da postoji klip vani a ti si lagao i za to. Iskreno mislim da ti je stalo samo do samog sebe, ni do koga drugog, a previše lažeš, presmešan si, ti i Korda ste mi isti. Ne zaslužuješ ni Sandru ni Aneli, ali nisi ti blam, one su, jer ti dozvoljavaju to, naravno šaljem tebe - rekla je Anđela.

Aneli Ahmić rešila je da otkrije šta joj je na duši, te se obratila svom bivšem momku, Luki Vujoviću, a potom zaratila i sa Sandrom Obradović.

- Što se tiče njih dvoje biću kratka. Nemam dobro mišljenje o Sandri i Luku. Šta se desilo desilo se, ponašaću se kako mislim da treba. Ne treba niko da mi govori kaok treba da se ponašam. Ja ću da pošaljem Sandru, a ostaviću Luku. Imam osećaj kao da sam ja nominovana i da će ljudi celu noć da me provlače - govorila je Aneli.

- Je l' te povredio Luka? - pitala je Ivana Šopić.

- Ja sam sama za sve kriva, nije me povredio i to je to. Ja nisam dobro, to je i Stefan primetio. Ne želim da pričam o njih dvoje. Smatram da sam pogrešila, da me niko nije povredio i da se niko nije igra sa mnom. Sandra je mene pljuvala kad sam bila nominovana. Šaljem nju, a za stara vremena šaljem Luku - rekla je Ahmićeva.

- Mene samo zanima šta sam ja konkretno uradila? Ona je rekla da nema lepo mišljenje o meni. Rekla si da sa mnom nikad nisi kafu popila i vreme provela. Ona hoće da ispadne žrtva, a ja sam jedina žrtva njihovih laži. Ne znam koji sam imala postupak prema njoj da ona ne bi imala lepo mišljenje o meni

Nenad Marinković Gastoz je naredni nominovao, te je opleo po Luki Vujoviću.

- Ovde imamo dvoje mladih ljudi koji zamalo da budu najlepši par u kući, ali LUka je preko kristala hteo da pije proseko. Meni je on bio jako drag kada sam saznao čiji je sin. Zanmljiv momak, jako harizmatičan, ali u želji da bude najbolji ispada glup, kada bi bio samo dobar, bio bi pravi. On nije loš, lepuškast je, lepa energija, zanimljiv je, ali i njega i njegovu bivšu mogu čestitke i pisma jako da poremete. Vi treba da radite kako se osećate, da budete iskreni, a ljudi će to prometiti. Više te je izvređala devojka zbog koje si vređap moju a ona i ja smo ti ćutali. Sa druge strane Sandra, devojka na mestu, jako prijatna. družimo se, nemam šta da joj zamerim, a kada je bila sa Lukom u vezi bila je tako odbojna jer je vodila računa o nekim stvarima jer ne želi da njen sin to gleda. U želji da ostane dostojanstvena, LUka je otišao na drugu stranu, naravno sačuvaću Sandru - rekao je Gastoz.

Milena Kačavenda naredna je nominovala, te je istakla da je Sandra Obradović žena za poželeti.

- Što se tiče Sandra od prvog dana smo u sjajnim odnosima. Smatram da je Sandra ozbiljna žena, inteligentna, prelepa, vrlo porodična, lojalna i dobra majka. Smatram da si dobar drug. Nisi očekivala da neke stvari mogu da ti se dese u rijalitiju. Ja sam presrećna što se desio preomni momenat tvoj u kući i kad si progovorila. Sandra nije bila ona ćutljiva, već je osmatrala situaciju i shvatila da se nalazi u osinjaku. Ja mislim da nema šanse da se naš odnos promeni i ponosna sam na žene sa kojima provodim vreme, a ti si neko sa kim provodim najviše. U situaciji koja ti se desila sa Lukom vrlo si dostojanstvena. Ne vidim razlog da ona sa Lukom nema komunikaciju i mislim da je Karić napravio pun pogodan sa izolacijom. Ja ne podržavam povratak u vezu sa Lukom. Ja nisam neko ko bi narušavao vezu i oni su mislili da zadatke radimo da ih provociramo. Oni su bili na testovima, a testove su pali. Kad su njih dvoje u pitanju neću mnogo da se vraćam, ali moram da kažem da mi je Luka bio osveženje u rijalitiju i očekivala sam muškarca sa stavom. Sandra meni nikad nije rekla da li ima ili nema emocije, a moja lična procena je da ih ima i da je zavolela Luku. Ona je žena za poželeti a ne za sprdnju, niti učesnica koja treba da se prevrne - govorila je Milena, pa nastavila

Usledila je nominacija Marka Đedovića koji je otkrio šta zamera Luki Vujeviću i Sandri Obradović.

- Ja mogu da zamerim i jednom i drugom, ali dobro. Ja sam bio za Lukin povratak ovde, ali je on bio za moj odlazak pre par nedelja. Ljudi ovde menjaju stavove i mišljenje na dan. Luka je ozbiljan lik, meni je on zanimljiv, a drago mi je što nije podlegao pritisku pa se nije svađao sa mnom, on nije ušao u konflikt sa mnom a imao je šanus, a drago mi je da se dozvao pameti,pa to nije uradio, Ti si vrlo inteligentan, umeš da zavrtiš mozgove, a umeš da budeš i veoma pametan, što se svega tiče od mene imaš poštovanja. Odnos sa Sandrom, pa u početku ste mi bili nenormalni. dugo ste se muvali a meni ste bili neinteresantni, a iskreno kada se ušli u odnos ja verujem da je pravario Sandru. On je meni pričao i o Baji i o Biljani, super su mi svei. Sa druge strane Sandra, pa ona mi je u početku delovala kada se ogradila od Sofije i Alekasndre, ona mi je delovala kao folirant, a sada sam skontao da je ona prvi put ovde, Ona je to uradila iz tripa, i mi smo tada imali ssukob, a ja sma i LUku vadio iz go*ana. Sandra i ja se inače znamo godinama, i znam joj i brata, meni se jako sviđa što ona nije htela janvo da se ljubi jer nije htela da to njeno dete gleda i da ga neko zeza zbog toga. Meni je jako drago što razmišljaš o tome, i na tome ti svaka čast. Vas dvoje budite dostojanstveno, sačuvaću Sandru - rekao je Marko.

Mateja Matijević istakao je da veruje u ljubav Aneli Ahmić i Luke Vujovića, čime je razbesneo Enu Čolić.

- Ja nikad niđta nisam video u ovom odnosu. Druženje koje je trajalo toliko meseci mi govori da je bilo druženje u kojem se Sandra zaljubila, a Luka nikad. njegovu emociju sam video samo prema Aneli jer sam video strast njegove poglede, njegov govor tela mi je odavao da se u Aneli zaljubio, a u Sandru nikad. Mislim da je iz odnosa izašao jer nije mogao da se nosi s gnevom koji je izazivala od ukućana i da se zato povukao - govorio je Mateja.

- Ne mogu da veruješ šta pričaš. Ti si se ovde vratio zauzet, pa si rasturio svoj odnos zbog nje - dodala je Ena.

- Moja situacija nema veze sa ovim šta mislim o njemu i njegovim odnosima. O Luki mislim da ima jako dobro dušu, harizmatičan je i vedeo. Ja u njemu vidim da je dobar čovek. Dobar je drug, privržen je. On je nezreo. Aneli kad ga je vređala njemu to kao da se sviđalo i da to voli. Neke reči nisu za pohvalu. Neke reči nisi smeo da dozvoliš. Što se tiče Sandra smatram je kul devojkom, drskom, ali ima masku. Ona se ovim ponižava jer je dozvolila pristup. Ostaviću Luku - rekao je on.

Naredini koji je nominovao bio je Uroš Stanić, koji je osuo drvlje i kamenje po Sandri Obradović i Luki Vujoviću.

- KRenuću do Sandre, ona je iskorišćena, Luki je dala sto odsto sebe, a on je radio sve da bi ispao šmeker iako to nije. Ona je bila iskrena prema njemu, dok on nije. Imala je stav od početka, a sada mi se ne sviđa prisan odnos prema njemu. ali ne treba da se ponižava sa njim. Ne treba da imaš blisku komunikaciju sa njjim, ne tebaju ti takvi kiksovi, budi nivo do kraja. NJena druga greška je klan ili čopor, a svi koji su u čoporu ne mogu da se istaknu, pogotovo ne sa ovim osobama, Sofijom koja je uradila ono, i KAčavenda od 50 godina a oblači se kao K. Inače si preljubnica jer si u papirlosoškom braku. Podržavam što vređaš LUku i ANneli - rekao je Uroš pa se osvrnuo na LUku.

- NJegoov mišljene je kao wc papir, iskreno Luka, mislim da su te cepali u zatvoru.Ti si pre diskvalifikacije bio top, a onda sipostao užasan. Ja sam sada tu da kažem svima šta imam, Ena je ta koja glumi ludilo a isto je kao luka, vece papir - rekao je Luka nakon ćega su se Uroš i Ena.

Borislav Terzić Terza dao je sve od sebe da Luku Vujovića digne u nebesa.

- Večeras se pokazalo koliko Aneli mrze ljude i koliko im je Aneli trn u oku. Što se tiče Luke on je neko koga sam jako zavoleo ovde i ko je za mene bio tu od prvog dana, neko sa kim ovde delim sve. Ljudi su te večeras vređali i ponižavali. Sandri je tvoj otac slao poklone, a ona te je vređala sa Kačavendom i njenim klanom. Sad kad Aneli i ti niste zajedno počeće da te hvale za 10 ili 15 dana. Krivo mi je što si raskinuo jer sam podržavao tebe i Aneli, ne bih podržavao da uđeš u odnos sa Sandrom. Klan je najviše uticao da završiš sa Aneli jer su te vređali, mesec dana gazili. Ja sam rekao da morate da se držite kao jedno. Osećam da počinješ da spuštaš loptu sa Sandrom i tim ljudima gore. Ako te je vređala Aneli i ne želiš da budeš u odnosu vređala te je i Sandra. Ostaćemo prijatelji, drago mi je da sam te upoznao. O Sandri sam imao lepo mišljenje na početku. Ti uoošte nisi dostojanstvena, ovde psuješ kao kočijaš. Ljudi vrlo dobro znaju koga ovde podržavam i za koji sam ja bio odnos. Pokupila si od Kačavende sve što ne treba. Ovo je sve jer mrze Aneli i jer im je drago što Luka nije sa njom. Naravno da ostavljam Luku - pričao je Terza.

Aneli Ahmić završila je u suzama tokom razgovora sa Markom Đedovićem, tokom kojeg joj je on zamerio što nije stala uz njega tokom sukoba sa Jovanom Tomić Matorom.

- Ti si imala priliku da staneš uz mene, a nisi stala - rekao je Đedović.

- Nisam se tad petljala u vaš odnos - dodala je Aneli.

- Ja ću ti poslati napolju prepiske preko nekoga, moje i Asminove, jer neću da te vidim. Nikome nisam dozvolio ružnu reč da kaže za tebe, koliko sam prevrtao priču da budete dobri zbog deteta, svađao se sa njegovim adminima. Šta su oni meni sve pisali o tebi i koliko puta sam se svađao sa Janjušem i bio uz tebe - govorio je Đedović.

Dača Virijević izneo je tvrdnju da je Luka Vujović vrebao Sofiju Janićijević.

- Sandra mi znači, provodimo vreme i stvarno je cenim i poštujem. Mi se u nedelji bar 20 puta posvađamo. Ja nisam verovao da je ona toliko zaljubljena u Luku, sve dok se nisu makljali po pušionici, pa je ona u besu i u suzama rekla neke stvari. Mislim da ti je Kačavenda pomogla i da te je usmerila kako treba da se vodiš kroz rijaliti jer su ti govorili da si mutava plovka. Luka mi je postao drag kad mi je rekao da se čuo sa mojim ocem. Kad me je cela kuća napadala stao je na moju stranu. Mislim da može da bude dobar prijatelj. Mislim daje odnos sa Aneli lažan, više sa njene strane nego sa tvoje. Ništa se ne razlikuješ od Terze jer si u jednom momentu čak i muvao Sofiju. Najviše se došao do izražaja tako što je bio sa Aneli. Ona je uspela da bude žrtva. Muvao si Sofiju ona ti nije davala povratne znake. Tvoje prijateljstvo sa Terzom, Karićem i Matejom je lažno. Naravno da ću da ostavim Sandru - govorio je on.

Aneli Ahmić i Marko Đedović nastavili su da se raspravljaju tokom emisije "Pitanja novinara".

- Ja sam videla emociju da ima prema meni, ja imam i dalje emociju prema njemu. Kako ne shvataš da li bih dopustila da spavam sa njim da nemam emociju? Ti svojim izlaganjima pokazuješ da me mrziš - rekla je Aneli.

- I ti svojim. Da li si me vređala? Da li sam stao? - pitao je Marko.

- Svaki put me provlačiš i skrnaviš me. Juče si namerno stao na Matorinu stranu - dodala je Ahmićeva.

Ivan Marinković pokušao je da sazna od Aneli Ahmić šta je pričala sa Markom Đedovićem, ali ona nije bila raspoložena da mu to otkrije.

- Je l' bitno šta smo pričali? - pitala je Aneli.

- Svima ćeš da okreneš leđa - rekao je Ivan.

Lepi Mića među poslednjima je nominovao, te su takmičari u tom trenutku pomislili da je Aneli Ahmić u drugom stanju.

- Luka je meni rekao da ga Sandra ne radi i da ga ne loži i da će izaći iz veze nakon sedam dana. Sandra je govorila da mu ništa ne veruje, a ja sam im rekao ako je tako da se raziđu. Ja ne znam šta je moglo da se desi da bi sad bilo bolje. Ova ceremonija večeras kao da se otvara autoput. Oni obeležavaju povratak emocija, sprdnja. Njoj sa detetom od 10 godina ne treba da bude ispod njega, već da radi po svojoj volji, ali izgleda da radi pogrešne stvari. Ona ima savetodavce i bila bi mnogo drugačija da je sama i jedinka. Ne priliči ženi od toliko godina da bude u grupaciji i da se uniformiše kao da su vatrograsna jedinica. Odnosi mene i Sandre su top, nikad mi nije rekla ružnu reč, iako se ne slaže sa mnom u mnogo stvari. Što se tiče Vujovića zaigrao se mnogo i pogubio se. Ja se na njega izderem kao na malo dete i svašta mu kažem, a mislim da sam uvek bio u pravu. Mislim da je zamlaćivanje sa Aneli i sa Sandrom, to mu nije trebalo i ne treba njih da krivi što je takav. Luka sam sebe blamiraš kako se ponašaš. Rekao sam da se ne svađaš sa devojkama, ti nemaš taj kodeks. Luka, ova "Elita" je počela da je dečko prevario trudnu devojku, a šta ćeš ako Anel sutra kaže da je trudna? Da li ćeš onda sve ovo reći da misliš o njoj? - pričao je Mića.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila je takmičarima da Luka Vujović ide u izolaciju, jer je imao više glasova učesnika "Elite".

Nakon što su se Luka i Sandra obratili takmičarima, voditeljka Ivana Šopić prenela im je oduku Velikog šefa da sutra neće biti izbacivanja i da niko od takmičara neće napustiti Belu kuću.

