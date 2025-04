Vaskrs u krugu porodice! Darko Tanasijević uživa u prazničnoj idili, a sinoć je odmerio snage sa takmičarima Elite u tucanju jajima (FOTO)

Vaskrs je najvažniji hrišćanski praznik, koji slavi Isusovo vaskrsenje iz mrtvih, simbolizujući pobedu života nad smrću i nade nad očajem, a mi smo zavirili u dom Darka Tanasijevića, voditelja "Elite".

Vaskrs je vreme radosti i okupljanja porodice, a vernici obeležavaju praznik bogatim verskim obredima, molitvama i pesmama.

Tim povodom, ekipa portala Pink.rs posetila je dom voditelja "Elite" Darka Tanasijevića, koji je otkrio kako se kod njega u domu proslavlja ovaj najradosniji hrišćanski praznik.

- Volim Uskrs i trudim se da ga uvek proslavim u krugu porodice. Tako je i danas, kada uživamo zajedno svi, na okupu. Posebno me raduje kada vidim na koji način najmladji članovi porodice uživaju u ovom prazniku i svemu sto on sa sobom nosi - posebno im je interesantna dekoracija i farbanje uskršnjih jaja, naravno, nezaobilazni zeka koji donosi poklone koje traze po dvoristu, ali i tucanje jajima - istakao je Darko, a onda se osvrnuo na to s kim će provesti Vaskrs, ističući da će to biti učesnici "Elite":

Uskrs ću, već tradicionalno, provesti i sa ucesnicima Elite. Spremio sam uskršnja jaja, jedva čekam da vidimo ko će biti u tucanju bolji, oni ili ja, ko ima koju taktiku da odabere najtvrdje jaje, ali i kakvo im je raspoloženje trenutno, u vreme praznika.

EKSKLUZIVNE INTERVJUE I VASKRŠNJE PRIČE NAŠIH JAVNIH LIČNOSTI, NJIHOVIH PORODICA, ALI I UČESNIKA "ELITE 8", PRATITE NA PORTALU PINK.RS!

Autor: A. Nikolić