PINGVIN ARMIJA KAO PRE! Ena i Peja za Vaskrs pokazali da su JAČI OD SVIH, njihove ljubavne fotke raznežile su mnoge (FOTO)

Veza Ene Čolić i Jovana Pejića Peje od prvog trenutka intrigira javnost, a oni su u vaskršnjem editorijalu portala Pink.rs dokazali da su pobedili sve predrasude!

Aktuelni učesnik "Elite", Jovan Pejić Peja, kao sin slavnih roditelja - Zlate Petrović, naše pevačice i voditelja "Granda", Zorana Pejića Peje, od samog početka rijalitija pod budnim okom je javnosti, te se njegov svaki korak pažljivo promatrao od strane gledalaca. Naime, na samom početku, on je flertovao sa nekoliko devojaka, te je tako imao čak i svoj oformljen, kako ga je kasnije Ena Čolić nazvala, "vrtić", tj. njegova družina s mladim devojkama.

Peja nije ulazio ni u kakve ljubavne veze, a samo jedan ulazak u Belu kuću, okrenuo mu je boravak u Eliti naopačke. Kako je kročila Ena Čolić, njemu je srce zaigralo, znajući da će dati sve od sebe da osvoji njeno srce. Iako su na samim počecima svog odnosa nailazili na odnose, čvrsto su se držali zajedno.

No, međutim, kako u svakoj, pa tako i u ovoj vezi, došlo je do problema, tj. prepreka, koji su oni danas prevazišli, ali su tada izgledale veoma veliko. Naime, Ena je stalno zamerala Peji što je ne brani za crnim stolom kada je neko vređa ili pak, ulazi u sukobe, što on nije radio, a njoj je jako smetalo. U nekoliko navrata, njihove svađe doživele su vrhunac tenzije, u kojima su pale veoma teške reči i na račun jedno drugoga, ali i na račun njihovih porodica, konkretno spominjući njegovu majku, pevačicu Zlatu.

E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić Previous Next

Danas, njih dvoje su dali svojoj ljubavi još jednu šansu, promenivši se skroz, te tako, rame uz rame stoje uz svoju ljubav i nikad spremniji su da iz ovog rijalitija izađu držeći se za ruke, a svoju vezu će, kako deluje, nastaviti i u spoljnom svetu. Njih dvoje pozirali su kao pravi prelepi ljubavni par u vaskršnjem editorijalu portala Pink.rs.

EKSKLUZIVNE INTERVJUE I VASKRŠNJE PRIČE NAŠIH JAVNIH LIČNOSTI, NJIHOVIH PORODICA, ALI I UČESNIKA "ELITE 8", PRATITE NA PORTALU PINK.RS!

E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić E-Stock/Rajko Ristić Previous Next

Autor: Nikola Žugić