SANDRA ILI ANELI, KOJU LUKA VOLI?! Bivša učesnica Elite za Pink.rs dala svoj sud, evo u šta veruje: Svakako sam stava da...

Bez dlake na jeziku!

Aktuelni učesnik "Elite 8" Luka Vujović, pomrsio je konce kada se vratio u Belu kuću nakon diskvalifikacije, otkrio da je u vezi sa Sandrom Obradović sa kojom se poljubio pre iste, a samo nekoliko nedelja kasnije, ušao je u odnos sa Aneli Ahmić.

Njegove emocije i iskrenost prema Aneli i Sandri postale su upitne učesnicima Elite, a često se komentariše i to prema kojoj on stvaro gaji emocije, te smo to upitali bivšu učesnicu "Elite 7" Vanju Živić, koja je bez dlake na jeziku dala svoj sud.

- Mislim da nije zaljubljen ni u jednu i da je njemu sve to šala zabava...Aneli mu je zanimljivija, opuštenija i pristupačnija, a Sandra mi je nekako konzervativniji tip, ali sam svakako stava da je sve to samo jer su osuđeni tamo jedni na druge pa da im prođe vreme - rekla je Vanja Živić za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić