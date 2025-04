Raskrinkala sve!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Anđelu Đuričić koja je progovorila o sukobu Stefana Karića i Nenada Marinkovića Gastoza, a ona je ovom prilikom otkrila zbog čega se njih dvoje ne podnose.

- Anđela je l' sutra šest meseci tvoje i Gastozove veze? - upitao je Darko.

- Jeste, baš nisam zamišljala da može tako biti - rekla je Anđela.

- Kako sumiraš sve to? - upitao je Darko.

- Mislim da je sve trebalo ovako da bude, naravno u to spadaju i raskidi i pomirenja i sve to. Od njegovog rođendana mi nemamo više rasprave, ništa to nije hard kor. Valjda smo se dobro upoznali i ne želimo jedno drugo da dovedemo u neke situacije - rekla je Anđela.

- Rekao ti je danas da si lepa, ali da si dijabola - rekao je Darko.

- Da, ja njega obožavam da peckam. Mi imamo tako neke nađe peckalice, ali dobro volimo da iznerviramo jedno drugo i to je sve super - rekla je Anđela.

- Ove nedelje je bilo dosta nervoze oko Karića, zašto ne želiš da priznaš da tu postoji netrpeljivost? - upitao je Darko.

- On je nazvao našu vezu lakrdijom i mislim da on Gastoza ozbiljno ne voli. Ne mislim da tu postoji neka mržnja, samo mislim da je Gastoz u pravu kada je rekao da Karić može u svima da nađe dobro sem u njemu. Nama je veza nikad lepša, ne znam kako sad ne vidi da nismo fejk. Mislim da ima mišljenje o njemu da je bio fejk na početku, da je bio fejk i na sredini, ali kad čovek više nije fejk? Meni nije prijalo kada je rekao da je naša veza lakrdija i zato sam se malo odvojila - rekla je Anđela.

- Stefan je rekao da je Gastoz pokazao kompleks kada je on u pitanju - rekao je Darko.

- Da, baš tako. Mislim da on ima neki kompleks kada je Gastoz u pitanju obzirom da je komentarisao sve loše kada je Gastoz u pitanju, a ja lično nisam videla Gastozov kompleks - rekla je Anđela.

- Oko čega se oni bore ako su rivali? - upitao je Darko.

- Isključujem sebe jer sam ja u ljubavi s Nenadom, čak ne mislim ni da su plasmani u pitanju. Mislim da je to nastalo spontano - rekla je Anđela.

- Karić je jutros u Pabu komentarisao kako se svi bore za pravdu, ali eto Gastoz koji je imao loše postupke prema tebi bolje prolati nego oni - rekao je Darko.

- Pa Gastoz jeste imao loše postupke prema meni, ali promenio se. Ne mislim da ni Stefan ovde loše prolazi, šta god da je on napravio loše nije ne znam kome nego meni - rekla je Anđela.

- Stiče se utisak da ti i Gastoz često pričate ispod pokrivača o Stefanu? - upitao je Darko.

- Mi kad legnemo, mi smo u našem svetu. Mi imamo neke naše priče i ne pričamo ni o Stefanu, ni o Marku ni o Petru - rekla je Anđela.

- Pabovci su jutros održali sastanak i predavanje Luki jer nije odbrusio Gastozu? - upitao je Darko.

- Netrpeljivost rapidno raste prema Gastozu da to nije realno. Oni čak i preo Luke hoće da unište Gastoza, ali njima ne odgovara da Luka spusti loptu sa Gastozom. Najlakše je voditi bitke sa Gaszozom preko treće osobe, a ne preko prave. Neću da ti kažem ko je prava osoba, ali baš nije Stefan. Evo rećiću da mislim da je to Mića, o tome sam već govorila - rekla je Anđela.

Autor: N.Panić