Preokret: Aneli i dalje voli Luku, otkrila da li je trudna, pa priznala koliko joj je teško zbog sukoba s Đedovićem! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Aneli Ahmić koja je progovorila o svom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i svađi koja mi se dogodila.

- Aneli lepo si se danas provela i zabavila, a šta se desilo posle proslave? - upitao je Darko.

- On ima potrebu mene da uvredi, a mene zanima zašto je to tako. Ima neki nagon besa da mene izvređa i ne znam što je to tako. Plakala sam u krevetu, ali ja često plačem - rekla je Aneli.

- Što ste se ti i on posvađali? - upitao je Darko.

- Posvađali smo se zbog jagnjeta, nisam htela da mi on seče jagnje. Odmah nakon toga je on šetao sa Terzomm, videla sam da me ogovarao. Potom dolazi i provocira me, ali mu ja uzvratim - rekla je Aneli.

- Zbog čega nisi sinoć htela otvoreno da govoriš na nominacijama? - upitao je Darko.

- Ja sam pre nominacija bila pod velikim stresom jer sam znala da će mene vređati i provlačiti. Da sam krenula da komentarišem, ja bih krenula da plačem. Meni je teško jer imam emociju prema Luki i jako mi je teško što spava sa Sandrom u izolaciji. Bile su iskrene emocije sa moje strane, a on je na neki način to stopirao i počeo da mi se gadi. Moram da priznam da mi je danas falio i zato sam se posvađala s njim, a juče nisam htela da čujem za njega. Najviše krivim sebe jer sam toliko poražena. Neki me ubeđuju da on ima emocije prema meni, neki da ima emocije prema Sandri- rekla je Aneli.

- Da li misliš da on sumnja u tvoju emociju? - upitao je Darko.

- On nikada nije sumnjao u mene, ali od njega sam tražila samo jednu stvar. On je meni pričao o detetu, neću da pričam neke stvari i sebe da srozavam. Ja ne mogu da idem s njim i jurim ga da pričamo kad je on sa Sandrom - rekla je Aneli.

- Aneli da li si ti trudna? - upitao je Darko.

- Ne, Bože me sačuvaj. Imali smo odnos, ali sam ja u međuvremenu dobila. Meni bi blam veka bio da ostanem drugi put trudna u rijalitiju - rekla je Aneli.

- Aneli sinoć si razgovarala sa Đedovićem? - upitao je Darko.

- Ja jesma plakala i isplakala sam se i zbog njega i svega. Ja sam se za njega vezala jako i ne mogu reći da ga mrzim niti ću ikada. Ja ne smatram da sam ga izdala niti ću ikada. Ja nisam skočila za njega protiv Matore, ali nije niko stao. Zbog čega je to samo meni zamerio. Zasmetalo mi je što se nije zalagao za mene, a najgore mi je palo što je moju mamu i sestru psovao. Znam koliko ga je moja mama volela i zato mu to nikad ne bih oprostila. Ja sam videla da on želi sa mnom da priča, kao što i ja želim s njim, ali nije više moguće - rekla je Aneli.

Autor: N.Panić