I dalje im vezu smatra lakrdijom: Karić žestoko opleo po Anđeli i Gastozu, ubeđen da je njihova ljubav fejk, pa otkrio šta zamera Luki! (VIDEO)

Obelodanio sve!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Stefana Karića koji je progovorio o svom sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i o mnogobrojnim aktuelnim temama u kući.

- Kariću zbog čega si poslao Luku i Sandru u izolaciju? - upitao je Darko.

- Hteo sam da pokažem da ga ljudi ne vole samo zbog Aneli i to sam i dokazao - rekao je Karić.

- Šta se dešava sa Gastozom? - upitao je Darko.

- Pa vidim da mi opet juče dobacuje, meni je to smešno, ali ja sam ćutao. On sad pokušava da ljudima nametne da li sam ja nešto pogrešio, ali ja sam svestan da je Andrea tu i da može to da smatra nekom vrstom prevare - rekao je Karić.

- O čemu ste pričali jutros u Pabu? - upitao je Darko.

- Pričali smo o ljudima koji su imali loše postupke, od samog početka smo zastupali neke moralne vrednosti. Oni su ti koji su izgovarali i radili loše stvari. Ja se srčano ophodim prema nekim ljudima i pokušavam i da ih odbranim. Usmeravam ih i pokazujem gde greše, ali oni nastavljaju da greše i onda Mića i ja ispadamo tu loši- rekao je Karić.

- Zamerili ste mu što nije odgovorio Gastozu? - upitao je Darko.

- Gastoz je namerno spustio loptu da bi se Luka izvinio Anđeli, to je jasno kao dan. NJjih dvoje su se prepucavali preko devojaka, a Gastoz je juče vređao Aneli ponovo - rekao je Karić.

- Zameraju ti Gastoz i Anđela što si im rekao da im je veza bila lakrdija? - upitao je Darko.

- On se igrao rijalitija sa Anđelom jer ako nije, što se sad promenio? Znači da mu njegovo ponašanje nije bilo normalno. Mislim da on sad spušta loptu da samo što brže pregura i to je to. Ukoliko je ovo njihova sreća i ja grešim, neka bude. Šta znači mi smo tu sada do kraja? Neću ništa da pričam, ali videćete - rekao je Karić.

Autor: N.Panić