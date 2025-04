Ovo su svi čekali! Sandra priznala da je Luka poljubio, otvorila dušu o svojim emocijama, pa istakla: Ni mrtva ne bih prva priznala (VIDEO)

Zaljubljena do ušiju!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Sandru Obradović koja je progovorila o aktuelnoj temi u kući, o ljubavnom toruglu nje, Luke i Aneli.

- Šta se dešava sa tobom i Lukom - pitao je Darko.

- Počeli smo da komuniciramo. Mada je počeo malo da vrda. Rekla sam mu da ne provocira. Bila je neka svađa u Pabu, ali nisam stigla da ga pitam. Sve je sam zakuvao. Ja verujem u njegove emocije prema meni, ali on je toliki kompleksaš. Čeka da ja to prva priznam, ali to ne bih uradila ni mrtva. Da ga ne volim, ne bih ponovo počela da pričam sa njim. Mora da opravda to što priča da ima tako velike emocije - rekla je Sandra.

- Jesi se poljubila sa njim? - pitao je Darko.

- Ne, ne. Poljubio me u čelo. Koliko se ja sećam, nije, U čelo ili obraz samo. Vidim da se ponovo približava meni. Složio je tužnu priču ponovo, kako nema sa kim da pije kafu. Rekla sam mu da će možda moći ponovo da pije kafu sa mnom, ako se pokaže. Rekao je da će dokazati svoje emocije - rekla je Sandra.

- Zašto Aneli nije htela da koemntariše vas dvoje? - pitao je voditelj.

- Nju je dotukao šampanjac što smo nas dvoje zajedno otvorili. Šta da joj radim? Očigledno je njegov otac video moju iskrenu emociju prema njegovom sinu. Luka nije ništa zaslužio, sve me lagao do sad, zato neću da mu priznam. On je sam rekao da ima tri meseca da popravi stvari. Šta treba posle mesec dana da mu oprostim sve. Zahteva da dobije svoj krevet ponovo - rekla je Sandra.

- Da li vidiš svoje greške koje je on tebi zamera, tokom vašeg odnosa? - pitao je Darko.

- Da ja njega nikad nisam pomazila i ostalo, on je sam priznao da je sve slagao.

- Da li će Kačavenda biti problem za tvoju odluku u vezi Luke? - pitao je voditelj.

- Ona će podržati, ali da ako se opet nešto desi, sama ću se čupati iz situacije - rekla je Sandra

- Šta misliš o novonastaloj situaciji Dragane i Matore? - pitao je.

- Rekla sam joj da je jahačica bureta. Vređala me, au studiju je pričala kako sam ja najlepša devojka u kući. Kakve crne emocije. Ona je folirantkinja. Sad kad je priznala, tek razmišlja o porodici. NJih dve su priznale vezu, nakon što je Stefani ušla u odnos sa Munjom. To je igra bez granica, ne mogu da ih povatam i provalim - rekla je Sandra.

- Šta misliš o Sofiji i Marku? - pitao je voditelj.

- To sam čula da postoje pogledi. Milovan i još neki su mi rekli. Ne znam, ne zanima me. Što se Terze tiče, šta će on njoj u životu - rekla je Sandra.

- A šta misliš o trenutnoj situaciji sa Karićem i Gastozom? - bilo je sledeće pitanje.

- Ne mislim da je neka netrpeljivost, nego zdrava konkurencija. Ja sam navikla da se muškarci bore za mene, a ne ja za njih - završila je Sandra.

Autor: A.Anđić