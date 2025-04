Roni gorke suze: Matora ne dolazi sebi zbog torte koju je dobio Đedović, priznala koliko joj teško što Dragana nije uz nju, pa se obratila ocu! (VIDEO)

Nije joj lako!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Jovanu Tomić Matoru koja nije mogla da suzdrži suze dok priča o svojoj majki, te je tom prilikom otkrila koliko joj je teško što Dragana nije uz nju u ovim trenutcima.

- Matora koliko te poremetila torta koja je stigla Marku Đedoviću? - upitao je Darko.

- Nisam dala da se poremetim, ne znam šta je poenta, da se ja isprovociram? Ja za tu sliku znam, poslala sam odmah poruku Viti i pitala ga o čemu je reč. Meni je to bilo suludo, odmah sam javila Viti, ali onu sliku sa Erminom sam ja slikala jer je moj otac presrećan kada vidi nju. Nije mi jasna ni Anita ako je odobrila da se to pošalje, ona je pobedila dostojanstvena je i sve to. Šta sam ja uradila njoj? Bolesno mi je više to, pitala sam Marka da li je to naručio, ali mi je rekao da nije. Torta je na šanku nek im ostane pošto se svi čude. Svi su se smejali kada su videli tortu, tako da su mi odvratni ljudi i Stefani - otkriva Matora, pa dodaje:

- Ona je mene isprovocirala, ja joj sve to kažem i njih dve se kao sad druže. Zar nije bila priča da Stefani nije volela Aneli jer je komentarisala njeno dete. Dragana mi je dala nokdaun, nemam komunikaciju sa devojkom četiri dan. Danas mi je napisala broj devet i srce, Ivanija mi je rekla da ne mogu da sednem pored njih. Njeni su poslali jaja, ja sam se obradovala i kažem joj: ''Čim su ti doneli ovo, doneli su ti i čestitku i poklon''. Razavljuje mi mozak već pet dana, ali odvratno se osećam jer se toliko provlači moja mama i moj otac. Ovo je prvi Uskrs da meni ništa nije stiglo od kuće, mnogo sam tužna, a mislim da je Dragana mogla da bude pored mene - rekla je Matora.

- Kako misliš da će se nastaviti dalje? - upitao je Darko.

- Dragana mi je bila najveća podrška i mislila sam da će mi biti lakše, ali mi je jako teško. Ona je neko ko zna kako se osećam, danas me je baš zabolelo što nije bila uz mene. Očekivala sam da će mi bar reći pusti budalaštine, mislim na tortu. Imam samo cilj da izdržim i to je to - rekla je Matora.

Autor: N.Panić