Žestoko: Marko Đedović raskrinkao Matoru do gole kože, pa priznao da li je spreman da Aneli oprosti izdaju! (VIDEO)

Neočekivano!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Marka Đedovića koji je progovorio o najaktuelnijim temama u Beloj kući.

- Marko došla je famozna torta za tebe na kojoj je fotografija Markovog oca - rekao je Darko.

- Tako je, Anđela me podsetila da sam ja tražio da vidim tu sliku. Došli smo do toga da je Stefani sve vreme govorila istinu. Matora me pitala da li sam ja to tražio, ali to nije bitno. Kakvi su ti to prijatelji, šta je to? Maju isključujem iz tih dešavanja, ona mučena verovatno ni ne zna. Danas sam se zapitao da li meni treba da imponuje što me ti ljudi pljuju i došao sam do zaključka da treba - rekao je Đedović.

- Obavio si razgovor sinoć sa Aneli, vrlo je interesantno to o čemu ste govorili. Do kakvog ste zaključka došli? - upitao je Darko.

- Ona mi se obratila sa pitanjem da li ja stvarno mislim da njoj nije teško. Ja znam da nju boli uvo za Luku i to je tako. Prvi put kada je imala priliku da mi pokaže da mi je prijatelj, nije se pokazala. Meni je ona toliki blam i toliko mi je smešna, ali meni je nje životno žao. Rekao sam joj da me izdala, a ona je posle toga počela da igra rijaliti. Deli se sve od Matore i do Matore, ja sam ti rekao ko su njeni glavni neprijatelji - rekao je Đedović.

- Ona meni govori kako Milena nije skakala za mene, a ona jedina i skače. Rekao sam joj da uporedi svoje učešće dok si bila dobra sa mnom i pre toga. Rekao sam joj da ne ulazi u odnos sa Lukom jer će joj to biti najveći blam ikada. Priča mi kako mi nikada ne bi oprostila uvrede za sestru i mamu, a to samo opipava teren da li bih se ja pomirio s njom. Ja se s njom neću miriti i ja njoj nikad ne bih oprostio - rekao je Đedović.

- Kako komentarišeš što se nakon tvog i njenog razgovora nju Ivan pitao šta ste pričali, a ona nije htela da mu kaže zbog čega se on uvredio? - upitao je Darko.

- Naravno, jer oni ne mogu to da podnesu. Svakodnevno doživljavam mržnju od Miće, toliku da to nije realno više - rekao je Đedović.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić