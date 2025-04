Moja vrednost je hiljadu dinara: Isplivale sve tajne, Mateja izrevoltiran zbog Terze, smatra da je doživeo izdaju! (VIDEO)

Prijateljstvoi se ne prodaje!

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Mateju Matijevića.

-Šta se desilo sa drugastvom tebe i Terze? - pitao je Darko.

- Ja sam samo iskomentarisao situaciju iz diskoteke. Luka se povlači da ne ulazi u okršaje sa ljudima. Jako je bio blag prema Terzi. Ne može samo Aneli da bude kriva. Tad se Terza izrevoltirao i poludeo. To onda nikad nije ni bilo prijateljstvo. Ja njemu prodam pivo za hiljdadu dinara, a on mene proda sa Aneli za jedno pivo. Znači da je moja vrednost hiljadu dinara. Mislim da sam i tu ispravniji. To što sam ja prećutao Matoroj, nije moja stvar. Nije na meni. Ona mora da joj kaže, šta je sa kim imala. Mislim da sam i tu čist. Ja ljude opravdavam koji su mi dragi. Ja tezu opravdavam, ali me prodao. Ja sam se družio sa njim iskreno i iz srca. Mislim da ne mogu da se vodim samo time ko se kako prema meni postavlja. Ako je trudnu verenicu izdao za tri dana, šta će meni uraditi?! Moram obratiti pažnju, šta, ko, kako, kome a ne samo meni - rekao je Mateja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: A.Anđić