Nedelja je rezervisana za emisiju ''Izbacivanje'', ali je Veliki šef rešio da napravi presedan, te je odlučeno da niko neće biti izbačen, te su takmičari mogli da odahnu. Emisija ''Specijal'' noćas je potegla brojne tajne učesnika jer je voditelj Darko Tanasijević u Šiša baru sa njima razgovarao o brojnim situacijama, koje su obeležile nedelju za nama, dok je voditeljka Dušica Jakovljević bila domaćin u studiju.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Anđelu Đuričić koja je progovorila o sukobu Stefana Karića i Nenada Marinkovića Gastoza, a ona je ovom prilikom otkrila zbog čega se njih dvoje ne podnose.

- Ove nedelje je bilo dosta nervoze oko Karića, zašto ne želiš da priznaš da tu postoji netrpeljivost? - upitao je Darko.

- On je nazvao našu vezu lakrdijom i mislim da on Gastoza ozbiljno ne voli. Ne mislim da tu postoji neka mržnja, samo mislim da je Gastoz u pravu kada je rekao da Karić može u svima da nađe dobro sem u njemu. Nama je veza nikad lepša, ne znam kako sad ne vidi da nismo fejk. Mislim da ima mišljenje o njemu da je bio fejk na početku, da je bio fejk i na sredini, ali kad čovek više nije fejk? Meni nije prijalo kada je rekao da je naša veza lakrdija i zato sam se malo odvojila - rekla je Anđela.

- Stefan je rekao da je Gastoz pokazao kompleks kada je on u pitanju - rekao je Darko.

- Da, baš tako. Mislim da on ima neki kompleks kada je Gastoz u pitanju obzirom da je komentarisao sve loše kada je Gastoz u pitanju, a ja lično nisam videla Gastozov kompleks - rekla je Anđela.

Jelena Ilić, Teodora Delić i Nenad Macanović Bebica, odvojili su se u dvorištu od ostalih ukućana, te iskoristili priliku da popričaju o važnim temama, počeli su sa keteringom.

- Prošle godine, moja mama, kod one Irene plati četiristo pedeset evra. Donela samo četiri paketa sokova, ostalo ništa nije donela. Kad je počeo rođendan ona pisala poruke kao: "Ja ne znam šta se dešava",a majka poludela. Nije donela ni roštilj, nije donela ništa - rekao je Bebica.

- Ovo za Stefani, što je bilo... Ja bih joj zabranila da daje keteringe... Kod Aneli je bilo vrhunski - dodala je Jelena.

Dok je Mateja Matijević spavao, Dačo Virijević i Sofi Tikačenko su se osamili i poveli razgovor o svojoj budućnosti.

- Je l' bi volela da budeš moja žena? - pitao je Dača.

- Šta to meni treba? Rekao si da hoćeš da me zaključaš u podrum- rekla je Sofi.

- Ako je moja žena lepa, ja bih voleo da je pokazujem svima. Je l' ti misliš da bi mogla da odeš u Sloveniju bez mene? - pitao je Dača.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Aneli Ahmić koja je progovorila o svom odnosu sa Lukom Vujovićem, ali i svađi koja mi se dogodila.

- Aneli lepo si se danas provela i zabavila, a šta se desilo posle proslave? - upitao je Darko.

- On ima potrebu mene da uvredi, a mene zanima zašto je to tako. Ima neki nagon besa da mene izvređa i ne znam što je to tako. Plakala sam u krevetu, ali ja često plačem - rekla je Aneli.

- Posvađali smo se zbog jagnjeta, nisam htela da mi on seče jagnje. Odmah nakon toga je on šetao sa Terzomm, videla sam da me ogovarao. Potom dolazi i provocira me, ali mu ja uzvratim - rekla je Aneli.

Bora Terzić Terza i Luka Vujović su se sedeli u Pabu, gde im se pridružila Slađa Poršelina Lazić.

- Otišla ti kuma na intervju da me pljuje - rekao je Luka.

- I ti ćeš nju, polako. Ne mogu više da vas dvoje - rekla je Slađa.

- Ti si najveći folirant, gledaš samo sebe u životiu - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Nenada Marinkovića Gastoza koji je progovorio o sukobu sa Stefanom Karićem, ali i Lepom Mići.

- Gastoze kako se osećaš povodom toga što vam je sutra šest meseci? - upitao je Darko.

- Rekao sam joj: ''Sledeći ko ti bude dečko, rodićeš mu sina''. Tvrdoglava je, ali iskreno sada je sve dobro. Ja se od početka nešto plašim, strah me od ovog mira - rekao je Gastoz.

- Kako to da si po Kariću uvek fejk? - upitao je Darko.

- Karić u svima nađe nešto dobro osim u meni, on živi za dan da Anđela i ja raskinemo, pa da kažu: ''Rekli smo'. Ne mogu da kažem za sebe da sam. Jako sam srećan i ponosan što smo Anđela i ja u ovakvom odnosu, ali i to im smeta. Stvarno je lepo i normalno, a ni to ne valja. Žele da nam vide rupicu i da spustimo gard - rekao je Gastoz. - rekao je Gastoz.

Tokom razgovora Slađe, Terze i Luke u Pabu, ulete ja Aneli Ahmić koja je zapenila na Vujovića.

- Šta pričaš po rehabu da sam ti govorila da imaš mali k? Šta pričaš sa Kačavendom i Đedovićem? Ideš i mene gadiš? - počela je Aneli.

- Ne, nije. To je sve laž. Čim sam legao je počela muzika. Đedović me zvao da dođem. Sedele su Kačavenda i Sandra kada sam došao. Nisu reč progovorile. Đedović me pitao: "Je l' istina ovo što mi je Sanja rekla, da ti je Aneli rekla da imaš mali, a Janjuš veliki". Ja sam rekao da provociraš. Kad sam izašao napolje, Stanić je mene provocirao. To je čuo od tebe. Ja imam mali, a ti želiš veliki. Ti mene provociraš. Omalovažavaš me - ispričao je Luka.

- Nije tako bilo. Ovako sam ti pokazala i mislila sam na fićfirića. Mislila sam da je Janjuš veliki, a ti mali fićfirić. Ja ćutim. Nemoj me više preko stola provocirati nemoj mi se obraćati, spominješ kako ti je bilo lepo. SMešan si izmišljaš sve - rekla je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Stefana Karića koji je progovorio o svom sukobu sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, ali i o mnogobrojnim aktuelnim temama u kući.

- Kariću zbog čega si poslao Luku i Sandru u izolaciju? - upitao je Darko.

- Hteo sam da pokažem da ga ljudi ne vole samo zbog Aneli i to sam i dokazao - rekao je Karić.

- Šta se dešava sa Gastozom? - upitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Sandru Obradović koja je progovorila o aktuelnoj temi u kući, o ljubavnom toruglu nje, Luke i Aneli.

- Šta se dešava sa tobom i Lukom - pitao je Darko.

- Počeli smo da komuniciramo. Mada je počeo malo da vrda. Rekla sam mu da ne provocira. Bila je neka svađa u Pabu, ali nisam stigla da ga pitam. Sve je sam zakuvao. Ja verujem u njegove emocije prema meni, ali on je toliki kompleksaš. Čeka da ja to prva priznam, ali to ne bih uradila ni mrtva. Da ga ne volim, ne bih ponovo počela da pričam sa njim. Mora da opravda to što priča da ima tako velike emocije - rekla je Sandra.

- Jesi se poljubila sa njim? - pitao je Darko.

- Ne, ne. Poljubio me u čelo. Koliko se ja sećam, nije, U čelo ili obraz samo. Vidim da se ponovo približava meni. Složio je tužnu priču ponovo, kako nema sa kim da pije kafu. Rekla sam mu da će možda moći ponovo da pije kafu sa mnom, ako se pokaže. Rekao je da će dokazati svoje emocije - rekla je Sandra.

Ozbiljna rasprava Aneli Ahmić i Luke Vojovića se nastavila, umešao se i Lepi Mića.

- Lažove! Rekla sam ti: "Fićfiriću" - skočila je Aneli.

- U sina se kunem, ovako si mi pokazivala - pokazao je Luka.

- Ti si bolesnik, pa videlo bi se. U oči me pogledaj. Jesi mali fićfirić. Ja to nisam pokazala, nego ovo. Htela sam ga povrediti. Pitao me Drako: "Da li postoji mogućnost da sam trudna", koji sam ja blam doživela - rekla je ANeli.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Luku Vujovića koji je otkrio prema kome ima emocije i da li voli Sandru Obradović ili Aneli Ahmić.

- Luka šta se dešava sa tvojom glavom? - upitao je Darko.

- Ne znam, više ni ne znam gde udaram. Ja sam svestan da sam prema Sandri ispao nefer, ona je dobra devojka i pokazala je da je tu za mene. Opet imamo Aneli koja mi se dopala kada sam je upoznao bila mi je drugačija od svih. Sandra mi na prvu jeste lepša, ali me Aneli više radila - rekao je Luka.

- Prema kojoj si razvio veću emociju? - upitao je Darko.

- Veću emociju sam razvio prema Aneli. Moram da kažem da ne verujem sebi da mogu da se damn sto posto Sandri i ne verujem njoj da veruje u to - rekao je Luka.

Nakon haosa sa Aneli Ahmić, odvojili su se Bora Terzić Terza i Luka Vujović kako bi nasamo porazgovarali. Terza je pokušao da udeli savete Vujoviću, neposredno pred ponovnu svađu sa Aneli.

- Sandra me jeste vređala, ali ona je povređena iz emocija. Aneli me vređala u vezi. Sandra tvrdi da sam ja rekao da želim da se promenim i da budem sa njom. Ja ne znam kad sam to rekao - rekao je Luka.

- U sredu posle žurke, verovatno - rekao je Terza kroz smeh .

- Ona je tek malopre rekla da ćemo se pomiriti. Plašim se da ne mogu da joj dam ono što ona očekuje. Besmisleno je da se vraćam u odnos sa sandrom, tu je i Aneli. Ne znam. Ja sam siguran da je Aneli krivac što se sve desilo - rekao je Luka.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Jovanu Tomić Matoru koja nije mogla da suzdrži suze dok priča o svojoj majki, te je tom prilikom otkrila koliko joj je teško što Dragana nije uz nju u ovim trenutcima.

- Matora koliko te poremetila torta koja je stigla Marku Đedoviću? - upitao je Darko.

- Nisam dala da se poremetim, ne znam šta je poenta, da se ja isprovociram? Ja za tu sliku znam, poslala sam odmah poruku Viti i pitala ga o čemu je reč. Meni je to bilo suludo, odmah sam javila Viti, ali onu sliku sa Erminom sam ja slikala jer je moj otac presrećan kada vidi nju. Nije mi jasna ni Anita ako je odobrila da se to pošalje, ona je pobedila dostojanstvena je i sve to. Šta sam ja uradila njoj? Bolesno mi je više to, pitala sam Marka da li je to naručio, ali mi je rekao da nije. Torta je na šanku nek im ostane pošto se svi čude. Svi su se smejali kada su videli tortu, tako da su mi odvratni ljudi i Stefani - otkriva Matora, pa dodaje:

- Ona je mene isprovocirala, ja joj sve to kažem i njih dve se kao sad druže. Zar nije bila priča da Stefani nije volela Aneli jer je komentarisala njeno dete. Dragana mi je dala nokdaun, nemam komunikaciju sa devojkom četiri dan. Danas mi je napisala broj devet i srce, Ivanija mi je rekla da ne mogu da sednem pored njih. Njeni su poslali jaja, ja sam se obradovala i kažem joj: ''Čim su ti doneli ovo, doneli su ti i čestitku i poklon''. Razavljuje mi mozak već pet dana, ali odvratno se osećam jer se toliko provlači moja mama i moj otac. Ovo je prvi Uskrs da meni ništa nije stiglo od kuće, mnogo sam tužna, a mislim da je Dragana mogla da bude pored mene - rekla je Matora.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Stefani Grujić kako bi progovorila o Matoroj i Munji i njenom odnosu sa njima.

- Nemam šta da komentarišem Matorin i Draganin odnos. Ne zanima me. Počela sam d aimam velike svađe sa Munjom posle mog komentarisanja. Počeo je da mi zamera sve. Prilagođavam se njemu. Bes postoji zbog svega što se izdešavalo. Neću eksplodirati, jer ne želim da ponavljam stvari. Meni najviše proradi bes kada negira neke stvari. Išla je i kod psihijatra zbog toga, ja sam sve to pridaval to nekom njenom periodu. Došla je dod toga da nije ništa bilo, do toga da me vukla po splavu. Ona se iz dana u dan izdaje. Nadam se da će do kraja pući i reći istinu - rekla je Stefani.

- Kako komentarišeš tortu? - pitao je voditelj.

- Na kraju je ispalo da je sve bilo onako kako sam ja rekla. Eto danas je stiglo onako kako sam prepričala. Drago mi je što je torta stigla. Videla sam da joj je bilo teško i loše - rekla je Stefani.

Bora Terzić Terza otkrio je Luki Vujoviću kako je ponovo počela ljubavn akcija Lazra Čolića Zole i Matee Matijević.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Marka Đedovića koji je progovorio o najaktuelnijim temama u Beloj kući.

- Marko došla je famozna torta za tebe na kojoj je fotografija Markovog oca - rekao je Darko.

- Tako je, Anđela me podsetila da sam ja tražio da vidim tu sliku. Došli smo do toga da je Stefani sve vreme govorila istinu. Matora me pitala da li sam ja to tražio, ali to nije bitno. Kakvi su ti to prijatelji, šta je to? Maju isključujem iz tih dešavanja, ona mučena verovatno ni ne zna. Danas sam se zapitao da li meni treba da imponuje što me ti ljudi pljuju i došao sam do zaključka da treba - rekao je Đedović.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Uroša Stanića, koji je dao svoj sud o dešavanjima u Beloj kući.

- U kući je haos i lom. Neviđena netrpeljivost. Gordnji i donji dom su u haosu. Sa Karićem ratujem jer sam izneo mišljenje koje se njemu nije dopalo. Nepravedno je to što naopadaju Gastoza, koji nema veze sa tim. On nije cveće, ni kulturan ni dobar momak. On se predstavlja kao objektivan, a zapravo je vrlo prstrasan. Niko nema mu*a. To je krenulo od samog početka. Nikad nije smeo Gastozu da kaže u lice šta misli. Uvlači Anđelu, a ona mu ćuti. On je isfrustriran dečkić. Ne kači se za sitne ribe, nego se kači za ajkulu. Pokazao je i pogazio sve kodekse i stavove koje je imao. Preči mu je rijaliti od sopstvene devojke. Karić je prikolica u odnosu Gastoza i Anđele. Gaji neke emocije prema njoj. Više Gastoz poštuje njegovu devojku, nego on - rekao je Uroš.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Radu Vasić koja je progovorila o odnosu Ane Nikolić i Stefana Korde.

- Rado meni ništa nije jasno, vi spavate u krevetu, a pored vas Ana i Korda. Šta se tu dešava? - upitao je Darko.

- Već par dana ih pratim, vidim da Ane nema ujutru u krevetu i vidim da su zajedno. Kažem joj da ili bude s njim ili bude sa mnom. Kako ja da ga guram kad ga ona juri? - upitala je Rada.

Luka Vujović je prepričao svoj razgovor, sa Darkom Tanasijevićem, Sandri Obradović, nakon čega su ušli u ozbiljan razgovor o svom odnosu.

- Ti si rekao i ja sam se složila - rekla je Sandra.

- Ti si rekla da se dokažem da imam tri mescea, do kraja. Mislim da je tako bilo. Rekao sam da nije bila tema da se pomirimo, jer ne znam da li ti hoćeš. Da sada odem odavde, sedeo bih i blejao bi sa Sandrom, Aneli vređa. Rekao sam da bi me bilo sramota da je upoznam sa društvom. Sada je kraj. Ne znam da li ima šanse sa tobom, ali sa Aneli je kraj. Rekao sam da se plašim jer ne znam da li bih mogao da ti dam ono što ti očekuješ. Siguran sam da si od prvog dana odlučila da sam ja taj. pitao me posle za odnos Karića i Gastoza - rekao je Luka.

- Nema pomirenja ovde - rekla je Sandra.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Borislava Terzića Terzu koji je progovorio o svom sukobu sa Matejom Matijevićem, ali i odnosu sa Sofijom Janićijević.

- Nisam, ali smo se ljubili - rekao je Terza.

- Pukla je tikva između tebe i Mateje, šta se dešava? - upitao je Darko.

- Ja sam otišao kod Drveta i odao tajnu za njega i Draganu zbog čega se on naljutio. On je meni kao zamerio što ja igram sa Aneli jer sam Lukin drugar, pa i on je igrao šta je sad problem? Ja sam mu rekao da ne može da mi govori da mi je drugar, a onda mi proda pivo za hiljadu dinara - rekao je Terza.

- Mateja je rekao da si u tom druženju jedino ti taj koji može njega da ukanali - rekao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Mateju Matijevića.

-Šta se desilo sa drugastvom tebe i Terze? - pitao je Darko.

- Ja sam samo iskomentarisao situaciju iz diskoteke. Luka se povlači da ne ulazi u okršaje sa ljudima. Jako je bio blag prema Terzi. Ne može samo Aneli da bude kriva. Tad se Terza izrevoltirao i poludeo. To onda nikad nije ni bilo prijateljstvo. Ja njemu prodam pivo za hiljdadu dinara, a on mene proda sa Aneli za jedno pivo. Znači da je moja vrednost hiljadu dinara. Mislim da sam i tu ispravniji. To što sam ja prećutao Matoroj, nije moja stvar. Nije na meni. Ona mora da joj kaže, šta je sa kim imala. Mislim da sam i tu čist. Ja ljude opravdavam koji su mi dragi. Ja tezu opravdavam, ali me prodao. Ja sam se družio sa njim iskreno i iz srca. Mislim da ne mogu da se vodim samo time ko se kako prema meni postavlja. Ako je trudnu verenicu izdao za tri dana, šta će meni uraditi?! Moram obratiti pažnju, šta, ko, kako, kome a ne samo meni - rekao je Mateja.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Sofija Janićijević koja je progovorila o pogledima Marka Stefanovića, ali i o svom poslu u Tetovu kao i vezi sa Atmirom Albi.

- Kako ti deluju Terza i Slađa? - upitao je Darko.

- Ne pratim ja to, ali iskreno njih dvoje i zaslužuju jedno drugo - rekla je Sofija.

- Je l' te gleda Marko? - upitao je Darko.

- Da. Ja nisam to prva provalila, već su mi rekli Mima i Dača, a posle sam sama provalila. On kad uđe u sukob sa Jelenom on izgleda kao da će nju da zadavi, a kada sa mnom priča on kao da je primoran da tako kaže. Dečko mora da radi šta mu Sanja kaže. Ona je takvo jedno zlo, slušaj ovo. Danas ja gledam šta mi je mama sve poslala, a ona kaže: ''Nekom stiže roštilj, a nekom šunka''- Ja sam ostala u šoku, ona je satkana od zla - rekla je Sofija.

Voditelj Darko Tanasijević u ''Šiša baru'' ugostio je Đola Kralja.

- Šta kažeš za osnos Luke i Sandre? - pitao je Darko.

- Sandra je jako lažna, potkupljiva osoba. Iz tog klana joj pune glavu. Ona je belouška sa razlogom. Gledam juče Luku i Sandru, on sedi na fontani, a ona sa Milenom, gde je tu ljubav? Ne postoji nikakva hemija. Jako sam razočaran u Luku. Teški je ološ. Aneli je tek skupila snagu, dala mu i dušu i telo, da bi je on na kraju ponizio. Između njega i Sandre ne postoji ništa. Mislim da se Baja zaljubio u Sandru. Ona voli starije muškarce. Prodala je svoj obraz. Lepotu može da okači mačku o rep. Juče povodom šampanjca, ono je užas - rekao je Đole.

- Kako komentarišeš odnos Matore i Dragane? - pitao je voditelj.

- Dragana je na zadatku. Borimo se itekako svim silama. Matora je plakala zbog torte koju je poslala Anita. Anita, svaka čast, treba da te bude sramota. Ne znam kako imate srca i duše, da tako nešto uradite devojci. Posebno danas na Uskrs. Jako se teško nosi sa zadatkom. Posle zadatka će se stvoriti jako jaka emocija. Pomislio sam prošle nedelje da je mala fejk. Pogurao sam je da prizna. Matora je danas jako plakala. Samo da izdrži Dragana, Svi je pod*ebavaju - rekao je Đole.

Lepi Mića je započeo svoju igru istine. Mića je postavio pitanje Đoletu Kralju. Koje su tri najveće ženske ljige u kući, obrazloži.

- Mateja, objasni situaciju sa Terzom - rekao je Mića.

- Stojim iza reči. Mislim da više njih dvojica nisu drugari, što se ogleda u mnogim situacijama. Sami njihovi odnosi sa ženama, pokazali su sve. Mislim da nisu pravi i iskreni prijatelji - rekao je Mateja.

- Ako si prijatelj ne želiš loše ni da komentarišeš, on je gledao da kanali Munju. Ja nemam ništa protiv njega. To je većina ljudi znalo, provlačilo se i kroz radio - počeo je Terza.

Veliki šef poslao je učesnicima bogatu nagradu za uspešno odigranu "Mićinu igru istine".

Kao i uvek učesnici su se otimali oko nagrade, a danas su na tapeti bile raznovrsne vrste mlečnih proizvoda i zdravih namirnica.

Nakon što se Mićina igra istine završila, a Bebica i Teodora odlučili da odu da odspavaju, nakon strastvenog ljubljenja, odlučili su da odu korak dalje i započnu vrelu akciju ispod pokrivača.

Nakon svih ljubavnih bura i brodoloma, bilo je vreme da učvrste odnos.

