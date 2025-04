Milan Milošević već mesecima prolazi kroz agoniju otkako je njegova majka upala u komu zbog velikih komplikacijas njenim zdravljem.

Milan Milošević, voditelj "Elite", od pre nekoliko meseci svaki veliki praznik provodi sam, a ovog puta je Uskrs proveo u bolnici, pored bolničkog kreveta. Milan Milošević je objavio sliku na mrežama iz bolnice, dok stoji pored bolničkog kreveta u kojem leži njegova majka, dok se kucaju jajima.

Njegove tužne reči zabolele su mnoge:

- Ne, ništa nije kao pre. Svega je puno, a srce je prazno i moje misli su u bolničkoj sobi u kojoj moja majka već 90 dana muči muku - rekao je Milan uoči Vaskrsa, ali na dan praznika ipak su usledile lepe vesti - njegova majka se probudila iz kome.

Milošević je podelio i dirljivu fotografiju iz bolnice, na kojoj se vidi trenutak kada se sa svojom majkom Rajkom kuca vaskršnjim jajima. Uz fotografiju je napisao: "Danas je mama ipak pobedila - Hristos voskrese!".

Podsetimo, voditelj je ispričao da je jutro na Vaskrs proveo sam.

- Rano jutro sam proveo sam sa sobom i ispoštovao običaje, a odmah nakon toga pridružio sam se majci u bolnici. Planiram da posetim prijateljice koje su za Vaskrs stigle iz inostranstva - rekao je i dodao da nema nikakve planove.

- Nemam planove niti bilo kakve želje osim jedne, a to je da se moja majka oporavi i da uživamo i dalje u blagodetima života. Svaki trenutak se molim za to i iskreno, to mi je jedina preokupacija. Nema emotivnih, nema poslovnih planova.

Autor: Nikola Žugić