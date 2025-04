Bez dlake na jeziku!

Danima unazad, jedna od tema o kojima bruji čitava Bela kuća je odnos Luke Vujovića sa Aneli Ahmić i Sandrom Obradović. Njegov emotivni status se menja iz časa u čas, a ono što mnogi postavljaju kao pitanje je ''da li je neka od njih dve osvojila njegovo srce?'' . Njegova nonšalancija, naterala je jedne da pomisle da prikriva svoje emocije, dog drugi smatraju da se poigrava sa obema.

Ovim povodom, portal Pink.rs, kontaktirao je Acu Anđelića, bivšeg učesnika Elite, koji je dao svoj sud o novonastaloju situaciji.

Aca je dao svoj sud o trenutnim dešavanjima u ovom ljubavnom trouglu, te se nije libio da kaže da mu se ne dopada to što je Luka okupio svoj harem.

- Ne znam odakle bih počeo tu temu, a ne znam ni kako da je završim. Iskreno, Luku smatram dobrim momkom, ali mu ništa ne verujem. Kad kažem ne verujem, mislim u smislu ljubavnih odnosa. Smatram da vrti lepo celu priču, pa isto tako mislim da je on bio okidač i neko ko jesvojim ponašanjem utica na to da Karić dobije ideju da za potrčke postavi Sandru i njega. Sedi na dve stolice, a to se nikad ne završi dobro. Cela priča najmanje ide u korist Aneli. Mislim da je ona prvo kao igrač i učesnik jaka i da dosta njih u kući koristi nju kao sredstvo za skupljanje poena kod poblike. Ova cela priča ide u korist i Sandri i Luki, a najmanje Aneli. Da se razumemo i Sandra i Aneli su lepe i atraktivne devojke, što Luki dodatno podiže ego. Kako se žargonski kaze ''diže sam sebi cenu.'' Mislim da Lukino srce pripada trećoj osobi, koja je napolju. Sandri i Aneli želim pameti i da se ne obrukaju. Zgodne i lepe mame, treba da imaju i pameti. Voleo bih da Aneli ostane sama, jer je tako najjaca..

Autor: S.Z.