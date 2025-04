AU, OVE REČI BOLE! Sita kipti od besa na Sandru Obradović, rešila je da je potpuno RASKRINKA, spomenula joj i sina: Ako ja počnem da iznosim... (FOTO)

Kako li će Sandra reagovati kada čuje za ove Sitine reči?!

Aktuelna učesnica "Elite 8" Sandra Obradović već neko vreme unazad ulazi u veoma žestoke okršaje za crnim stolom sa Aneli Ahmić, te tako u istima pljušte uvrede na sve strane.

Naime, do sukoba je krenulo da dolazi kada je otac Luke Vujovića, Nikola, podržao njegovu vezu sa Sandrom, a ne s Aneli, te su tako počele svađe oko poklona koje je Obradovićeva dobijala od njega, a Ahmićevu je to šokiralo, s obzirom na to da ne podržava, kako je i govorila, svog sina.

Prilikom Sandrinog sinoćnjeg intervjua, Anelina rođena sestra Sita Ahmić nije mogla da se suzdrži slušajući je, te ju je javno objavila i žestoko potkačila.

- Ološko raspala, je*ao te Kristal, ti mi pričaš o Kristalu jadnice jedna, ako ja počnem da iznosim u kojem si stanju ostavila dete i roditelje neće ti biti dobro! Nemaš nekoga da ti sendvič pošalje, a to šta Aneli sve ima nećeš videti u sedam života raspala sponzorušo koja eživiš. Preživljavala od krađe i napolju i unutra bedo bedna! Je*ao ti Kristal sve - napisala je Sita

Autor: Nikola Žugić