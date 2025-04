LAVICE SU OSTALE BEZ LAVA! Aneli i Luka danas ne mogu očima da se vide, a njihove vaskršnje fotke govore TOTALNO SUPROTNO!

Aneli Ahmić, drugoplasirana superfinalistkinja "Elite 7" rešila je da se ponovo oproba u rijalitiju, a iako više nije u vezi sa Lukom Vujovićem, njihovo vaskršnje fotkanje govori totalno suprotno!

Prethodne sezone nacija je zanemela kada je u studiju kod Dušice Jakovljević, Aneli Ahmić, ispričala da ju je tadašnji partner Asmin Durdžić prevario sa rijaliti zvezdom Stanijom Dobrojević. Od tog trenutka, sve je krenulo da se raščivijava, ali i dan-danas mnogo stvari je ostalo zagonetno.

Naime, kako je u superfinalnoj večeri zauzela visoko drugo mesto, Aneli rešava da odmeri svoje snage i u aktuelnoj "Eliti 8", gde ulazi u ljubavnu vezu sa Matejom Matijevićem, koja je bila kratkog daha, te rešava da do kraja rijalitija ostane sama.

No, međutim, u Belu kuću se uselio Luka Vujović koji joj u prvi mah nije privukao pažnju, već je ona ostala i dalje sama. S tim u vezi, nakon Lukinog povratka, s obzirom na to da je bio diskvalifikovan, Aneli počinje sve prisnije i prisnije da se druži sa Vujovićem, te nešto kasnije rešava da se totalno prepusti i uplivava u ljubavnu vezu s njim.

Nekoliko meseci kasnije, s obzirom na to da njegov otac javno nije podržao tu vezu, te je tako u više navrata poklone slao Sandri Obradović, njegovoj bivšoj devojci, tu kreću njihove trzavice, a samim tim i raskid. Prilikom raskida, došlo je do žestokih uvreda, a da li će se pomiriti u daljem toku rijalitija, ne preostaje nam ništa drugo, no, da, ispratimo.

Njih dvoje u vaskršnjem editorijalu portala Pink.rs pozirali su kao srećni zaljubljeni par, a u jednom momentu ga je Aneli čak i poljubila u obraz.

Autor: Nikola Žugić