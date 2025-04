Jovana Tomić Matora i Danijel Dujković Munjez na vaskršnjem fotkanju portala Pink.rs dokazali da su zapravo zakleti neprijatelji!

Kao tada aktuelni učesnici "Elite 7", novosadski fudbaler Danijel Dujković Munjez i smederevačka mlada devojka Stefani Grujić uplovili su u ljubavnu vezu, za koju su mnogi komentarisali, kako na mrežama, tako i kao učesnici među sobom, da je bila osuđena na propast, no, međutim, njih dvoje su i pored jednih od najžećih svađa te sezone opstali jako dugo. No, međutim, do preokreta dolazi kada je Munjez diskvalifikovan, te tako, Stefani ulazi u sve bliži odnos sa Jovanom Tomić Matorom.

Naime, Matora je podržala svoju devojku, pa samim tim i učestvovala u skrivanju trudnoće od svih, a prvenstveno od Munjeza, oca malog Konstantina, kog je upravo Matora, umesto njega, izvela iz porodilišta i kojoj su cepali košulju, umesto tada njegovu.

Matora je skupila hrabrosti i snage nakon smrti majke Anke, te je tako kročila na imanje u Šimanovcima kako bi se suočila sa Munjezom, ali konkretan razlog skrivanja trudnoće nije želela da otkrije, već je govorila da ako treba da sazna, to treba da bude od Stefani. Nedugo zatim, Grujićeva se uselila na imanje, kada je nastao pravi karambol. Njihove svađe tresle su Šimanovce, a kako je Matora umela da udari nisko Munjeza, tako je i on udarao Matoru tamo gde je najviše boli - otac i pokojna majka!

Sada, njih dvoje nisu ni u kakvim odnosima, te se čak i govori da ne mogu očima da se vide u Beloj kući, ali tokom vaskršnjeg fotkanja, kako su komentarisali učesnici, osetila se tenzija u vazduhu između njih dvoje.

Autor: Nikola Žugić